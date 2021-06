Se billedserie Ulla Koch fra Skælskør blev mandag aften valgt til forperson for Veganerpartiets landsledelse. Veganerpartiet samlede sidste år vælgererklæringer nok til at blive opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg. Det har blandt andet været medvirkende til omstruktureringen af partiet. Foto: Lars Corvinius Olesen

Send til din ven. X Artiklen: Fra græsrodsbevægelse til parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra græsrodsbevægelse til parti

Sjælland - 16. juni 2021 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Det bliver med 52-årige Ulla Koch fra Skælskør som forperson for landsledelsen, at Veganerpartiet i de kommende år skal forsøge at gøre dets indflydelse gældende i by- og regionsråd samt Folketinget.

- Jeg er godt nok ikke medstifter af partiet, men har været med og ved dets side hele vejen siden starten i 2018, siger Ulla Koch.

Hendes valg til forperson kommer i forlængelse af, at partiets stifter og frontfigur, Henrik Vindfeldt, i fredags og lige op til weekendens landsmøde af private årsager valgte at trække sig med øjeblikkelig virkning. Ulla Kochs rolle i den nykonstituerede landsledelse bliver dog ikke at gå i Vindfeldts fodspor, men handler mere om i samarbejde med en øvrige landsledelse at udstikke strategi og retninger for partiet.

Ulla Koch 52 år

Bor i Skælskør

Læser teologi på København Universitet

Har en kandidatgrad i pædagogik og har blandt andet arbejdet som udviklingskonsulent på Skælskør Skole - Landsledelsen er et helt nyt ledelsesorgan, der skal sørge for, at partiet bevæger sig hen mod og når de mål, det sætter sig. Tidligere var partiet drevet af nogle få, engagerede personer. Der er sket et paradigmeskifte, hvor Veganerpartiet i endnu højere grad end tidligere skal fungere som en samlet organisation, forklarer Ulla Koch.

- Det er jo en meget naturlig udvikling. Vi skylder Henrik Vindfeldt alt. Uden ham var Veganerpartiet aldrig nået hertil. Samtidig er det jo en naturlig proces, at vi - i takt med, at vi vokser - overgår fra at være repræsenteret af én til flere personer rundt omkring i landet. Det handler også om at fordele ansvaret på flere skuldre, fastslår hun.

Stigende interesse Veganerpartiet annoncerede den 6. august, at det havde indsamlet de nødvendige 20.182 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg og i september kom godkendelsen i hus. Det har uden tvivl også været medvirkende til partiets omstrukturering, der ud over den nye landsledelse også byder på udnævnelsen af en politisk ordfører for partiet. Her bliver vedkommende valgt midlertidigt på søndag, og ved et ekstraordinært landsmøde inden for de kommende knapt otte uger bliver en »permanent« politisk ordfører valgt.

- Jeg kan godt mærke, at der er sket en forandring. Fra at være et græsrodsprojekt er Veganerpartiet blevet en meget stor organisation. Men vi vil stadig have fokus på vores grundlæggende målsætninger og sætte fokus på det, der er uden for os selv. Vi har som mål, at der skal være en stærk sammenhængskraft mellem os og vores omgivelser - og tror også, at det er noget, som folk generelt kan nikke genkendende til, siger Ulla Koch og fortsætter:

- Veganismen er nok den største bevægelse på kloden pt. Det kan vi selvfølgelig også mærke hos, hvor interessen har været stigende og der er kommet flere medlemmer til seneste par år. Der er - heldigvis - en klar tendens i samfundet til, at folk stopper op og reflekterer over, hvordan vores liv skal være og hvordan vi behandler dyrene og vores øvrige omgivelser.

Ved weekendens landsmøde blev der også valgt næstforperson. Her pegede partimedlemmerne på 47-årige Jill Wortziger, som bor og stiller op til kommunalvalget i Greve.