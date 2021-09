Sabine Franciska Harboe og Tobias Noe Harboe fra Nykøbing Sjælland står bag Contempehrary. Foto: Lars Jørgensen

Fra Indonesien til Odsherred

Sjælland - 25. september 2021 kl. 10:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Kendskabet til tempeh er ikke stort herhjemme. Men det vil en ny virksomhed i Odsherred lave om på.

Inde i den store markedshal, hvor et hav forskellige især mindre fødevareproducenter, præsenterer deres sortiment, finder vi Contempehrary, som til daglig holder til i Nykøbing Sjælland.

Her står Sabine Franciska Harboe og Tobias Noe Harboe og tilbereder nordisk tempeh, der er en afart af den tempeh af fermenterede sojabønner, man finder i Indonesien.

- Det er et produkt, som stammer fra Indonesien, hvor det har været hverdagskost i hundredevis af år. Sabine og jeg flyttede til Bali for fire-fem år siden, og stiftede bekendtskab med det for første gang - og blev helt vilde med det, fortæller Tobias, mens han er i fuld gang med at tilberede smagsprøver til et ret begejstret publikum blandt folkemødets gæster.

- Vi har ligesom så mange andre ledt efter flere grønne alternativer til kød - og der fandt vi hele pakken med tempeh, fortæller han.

Da han og Sabine kom hjem fra Bali startede de derfor virksomheden Contempehrary, der i dag fremstiller en både velsmagende og bæredygtig nordisk tempeh.

- I Indonesien er tempeh fremstillet af soyabønner. Vi har brugt de sidste tre år på at udvikle nogle nordiske tempeh-varianter, der kunne introduceres herhjemme. Så i dag har vi tre varianter; En på ærter, en på hestebønner og en på korn, fortæller han.

Tempeh kan både steges, bages og grilles, og 300 gram kan i øjeblikket erhverves for cirka 50 kroner.

På folkemødet er det ikke mange, der har forhåndskendskab til det produktet, men meget tyder på, at omverdenen stille og roligt er ved at få øjnene op for dets kvaliteter.

- Vi har på grund af corona solgt mest til private, men er også begyndt at sælge til Skagen Foods måltidskasser. Vi har været på Bornholm til Sol Over Gudhjem, hvor vi vandt innovationsprisen for vores korn-tempeh. Der mødte vi en masse gode kokke, som blev helt vilde med det og begyndte at bestille til nogle af deres superrestauranter. Så det går den rigtige vej. Vi arbejder på at skalere op og udvikle noget udstyr, der gør, at det med tiden bliver billigere både at producere og købe, siger Tobias Noe Harboe.

