Se billedserie Tristan Otto, et af verdens bedst bevarede T. Rex-skeletter, kan snart ses på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Frederik Wolff Teglhus, Statens Naturhistoriske Museum

Fotos: T. Rex indtager byen

Sjælland - 08. juni 2020 kl. 18:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en længde på 12 meter og en højde på fire meter er Tristan Otto et imponerende syn, og fra fredag den 19. juni kan Tyrannosaurus Rex-skelettet sammen med skeletter fra fem andre unikke dinosaurer, der aldrig før har været udstillet for offentligheden, ses på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Her fortæller de om Jordens fortid, nutid og fremtid.

Tristan Otto huserede i det, der i dag er Montana i USA. Dengang dominerede dinosaurerne dyrelivet. Nogle af dem vejede op til 75 tons, men for 66 millioner år siden uddøde kæmperne og vejen blev banet for nye arter - deriblandt vores forfædre.

- T. Rex'en er den mest kendte - og mest frygtindgydende - af alle dinosaurer. Tristan Otto er centrum for vores nye, fantastiske udstilling, der fortæller om forholdet mellem klodens vildeste rovdyr og deres bytte. Det er en historie om, hvordan de forskellige dinosaurer udviklede sig for enten at blive bedre jægere eller for at undgå at blive spist, fortæller Peter C. Kjærgaard, direktør og professor på Statens Naturhistoriske Museum.

Tristan Otto er et af kun to originale T. Rex-skeletter i Europa. Fossilet er helt specielt; det matsorte kranie er et af de mest komplette i verden og består af 92% originalt materiale - inklusive næsten alle tænder. Det gør ham til et exceptionelt velbevaret fossil og lidt af en superstjerne i dinosaurernes verden.

25.000 sagde farvel Fossilet blev fundet i 2010 i Montana, USA, og udgravet af palæontolog Craig Pfister. Det er ejet af to danske samlere, som har opkaldt Tristan Otto efter deres sønner. Siden 2015 har han været udlånt til Museum für Naturkunde i Berlin, hvor han har tiltrukket store publikumsskarer. Da berlinerne holdt afskedsweekend for Tristan Otto den 25. januar i år, lagde 25.000 gæster vejen forbi museet for at sige farvel.

»Dinosaurernes Konge« Kan ses den 19. juni 2020 - 28. marts 2021 på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Ud over Tristan Otto kan man se skeletter af den tonstunge planteæder Triceratops, den kødædende Allosaurus, planteæderen Nanosaurus, den fra Jurassic Park kendte Deinonychus og en Zephyrosaurus.

I forbindelse med udstillingen lancerer museet Dino-dysten, der er en web-app til »Dinosaurernes Konge«. - Dinosaurer og naturhistoriske museer er uløseligt forbundet, og for mange står et imponerende dinosaurskelet i en klassisk museumshal som det ikoniske billede på et naturhistorisk museum. Tristan Otto har været en kæmpe succes på Museum für Naturkunde i Berlin, hvor mange er rejst langvejs fra for at opleve det enestående T. Rex-fossil. Derfor er han også blevet det naturlige centrum for den nye udstilling, fortæller Peter C. Kjærgaard.

»Dinosaurernes konge« kan opleves af besøgende i alle aldre, og familier med børn kan blandt andet høre spændende fortællinger fra dinosaurernes verden. Udstillingen er en enestående chance for at komme helt tæt på en T. Rex. Det er første gang nogensinde at der er en T. Rex på dansk jord.

- Vi glæder os helt utroligt til at åbne »Dinosaurernes konge« for hele Danmark. Vores mål er, at danskerne skal opleve Tristan Otto og udstillingens andre fantastiske fossiler som spændende fortællere fra en verden, der forsvandt, men som banede vejen for dét, vi kender i dag. Samtidig vil vi gerne fortælle om, hvad der sker, når vi mennesker ødelægger naturen, så det går ud over biodiversiteten. Men i modsætning til dinosaurerne har vi faktisk mulighed for at stoppe op og vende den negative udvikling, så vi undgår en sjette masseuddøen, siger Peter C. Kjærgaard.