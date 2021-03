Tusindvis af folk røg ud af sofaerne og stillede sig i kø, da statsministeren lukkede landet for et år siden.

Fotos: Husker du: Da coronakrisen brød ud: Kæmpe køer og hamstring på stribe

Gær, brød, toiletpapir, bleer og andre dagligvarer blev revet ned fra hylderne, da statsminister Mette Frederiksen for præcist et år siden lukkede Danmark ned.

Næppe havde hun sagt, at folk skulle lade være med at hamstre, før flere tusinde røg ud af sofaerne og stillede sig op i køer, der hurtigt strakte sig hundrede meter ud fra butikkerne.

Næste morgen var den gal igen, her satte flere vækkeuret tidligt for at stå i kø, så de var sikre på, at netop deres familie ville kunne klare den kommende krise.