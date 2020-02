En sygeplejerske på landets største medicinske afdeling på Holbæk Sygehus fik mandag i sidste uge tilkaldt de forkerte pårørende til døende patient. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Forveksling: Sygehus fik fat i forkerte pårørende til døende patient Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forveksling: Sygehus fik fat i forkerte pårørende til døende patient

Sjælland - 24. februar 2020 kl. 16:26 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pårørende til en 83-årig mandlig patient, blev for to uger siden kaldt ind for at sige farvel til deres indlagte far, der var blevet meget syg og døende. Men det viste sig efterfølgende, at sygehuset havde fået fat i den forkerte familie. Det skriver Ekstra Bladet (kræver abonnement)

En af de pårørende til 83årige Holger Valentin, sønnen Frank, er stadig vred over hændelsen, der fandt sted mandag den 17.februar på Lungemedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus.

- Det var så traumatisk, men også fuldstændig surrealistisk. Man er fuldstændig sønderrevet følelsesmæssigt, når man får sådan et opkald, og jeg tudede bagefter af raseri, fortæller han til avisen.

Han beskriver, hvordan flere af de øvrige familiemedlemmer når at sige farvel til manden, de tror er deres far. Ifølge de pårørende har manden stort åndedrætsbesvær og iført dampende maske. Alligevel går det op for Frank Valentin, at noget er galt.

Han tager derefter sygeplejersken hen på den stue, hvor hans far har opholdt sig i løbet af den tid, han har været indlagt. Og der sidder faderen, og har det godt.

- Det er fuldstændig utilgiveligt, siger en rasende Frank Valentin.

Faderen Holger Valentin er udskrevet og har det ifølge familien godt.

Den anden patient, som familien fejlagtigt blev indkaldt til at sige farvel til, døde derimod senere om mandagen.

Ledende overlæge og ansvarlig for Lungemedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, Henrik Ancher Sørensen, beklager dybt det forløb, som de pårørende har været igennem:

- Det er jo forfærdeligt, og der er kun et stort undskyld at sige til Holgers pårørende for, at vi har alarmeret dem unødigt - og at de kommer ind og får med en forkert patient at gøre, siger Henrik Ancher Sørensen til avisen.

Overlægen fortæller, at den døendes patients rigtige pårørende nåede at blive tilkaldt og fik sagt farvel, inden patienten døde senere mandag.

Henrik Ancher Sørensen oplyser, at sygehuset omgående har indberettet hændelsen som en såkaldt utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Samtidig har ledelsen indskærpet over for de ansatte, at de skal være 100 procent sikre på, at de fat i de rigtige journaler og pårørende i lignende situationer fremover.

Ifølge Ekstra Bladet var der alt i alt 1354 utilsigtede hændelser på landets sygehuse i 2018, hvor sundhedspersonalet fik forvekslet patienter.

Ifølge Dansk Selskab for Patientsikkerhed er det vigtigt at forebygge forvekslinger.

De værste tilfælde er faktisk ikke forvekslinger, der betyder, at forkerte pårørende for besked.

Vi ser rigtig også rigtig ofte med forvekslinger, at det kan handle om, at man får en anden patients medicin, eller at det sker ved indkaldesle til operationer, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.