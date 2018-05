Der er "ekletant" mangel på konkrete beviser i den meget omtalte bestikkelsessag mod syv tidligere ansatte i Region Sjælland og Atea, lød det fra forsvarer søndag. Foto: Martin Pedersen.

Forsvarer i Atea-sag: Min klient kun skyldig i at passe sit job

Sjælland - 06. maj 2018 kl. 12:57 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er et »ekletant fravær af beviser« på, at fire tidligere ansatte i Atea har bestukket tre ansatte i Region Sjælland for at opnå særlige fordele, når Region Sjælland sendte store udbud af it-udstyr og it-opgaver i udbud.

Sådan lød det fra Arvid Andersen, forsvarsadvokat for per Juul Andersen, der som tidligere salgschef i Atea, er anklaget i 16 ud af de i alt 38 punkter i sagen. Trods de mange forhold argumenterede Arvidsen for fuldstændig frifidnelse af Per Juul Andersen:

- Det er bemærkelsesværdigt, at ankalgeren ikke har fremført flere beviser, når vi ser på de mange emails. bagmandspolitiet har haft adgang til, telefonaflytninger og sms. Vi har ikke set en eneste email-korrespondence, hvori der står noget om, at I får det her, så må i levere en ordre til Atea. Var der sådanne eksempler, vile det være nærliggende at finde dem frem i sådan en sag. Det har anklageren ikke været i stand til at stable på benene, lød det fra Arvid Andersen.

Ifølge forsvarsadvokaten var hans klient trods titlen som salgschef snarere en »almindelig salgsmedarbejder«, der nok administrerede Region Sjællands »hemmelige« konto 2840 hos Atea, der i høj fgrad finansierede restaurantbesøg og udlandsrejser.

Men Per Juul Andersen kunne ikke gøre det uden at spørge sine ledere om lov, argumenterede Arvidsen:

- Min klient skulle administrere kontoen således, at den til enhver tid skulle administreres efter kundens (Region Sjælland,red.) ønske. Og han har hele tiden handlet efter ordrer (fra sine egne chefer, red.). Det eneste han er kan erklæres skyldig er, at han har passet sit job, sagde Arvid Andersen.

