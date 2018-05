Forsvareren for tidlgire IT-direktør i Region Sjælland, Michael Steen Hansen, argumenterede for frifindelse i alle ankalger om bestikkelse og groft underslæb. Men han åbnede alligevel op for at diskutere en strafudmåling, hvis hans klient skulle tabe sagen. Foto: Martin Pedersen..

Forsvarer i Atea-sag: IT-politichef bør have samfundstjeneste, ikke fængsel

Sjælland - 05. maj 2018 kl. 13:13 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den her sag har haft store personlige omkostninger for min klient. Han er blevet bortvist fra Rigspolitiet. Han har siddet i varetægtsfængsling i 11 dage i Køge Arrest. Det er lang tid.

Læs også: Forsvarer slår ned på speget detalje i stor bestikkelsessag

Sådan sagde forsvarer Michael Skjødt blandt andet, da han lørdag afholdt sin afsluttende procedure på vegne af en af de hovedtiltalte i den såkaldte Atea-sag, Michael Steen Hansen, der er tidligere it-direktør i Region Sjælland og it-chef i Rigspolitiet.

Her er Michael Steen Hansen sammen med to andre, tidligere ansatte i Region Sjællands it-afdeling, anklaget for underslæb og for at modtage bestikkelse.

Michael Skjødt argumenterede punkt for punkt for frifindelse i samtlige anklager mod Michael Steen Hansen.

Samtidig åbnede han dog op for, at hvis dommeren skulle se anderledes på sagen, bør hans klient kun idømmes samfundstjeneste. Ikke fængselsstraf, sådan som anklageren har krævet.

- Kriminalforsorgen har vurderet, at Michael er egnet til samfundstjeneste. Det er noget, man i stigende grad bruger som alternativ i sager, hvor klienterne ikke tidligere har været dømt. Samtidig vil min klient have bedre muligheder for at bevare kontakten med sin familie og bedre muligheder for at søge nyt job. Han har med andre ord bedre muligheder for at komme videre, argumenterede Michael Skjødt.

Forsvareren argumenterede også for, at hans klient skulle frifindes for alle anklager om groft underslæb. Der kunne maksimalt være tale om almindeligt underslæb. Og så bør anklagerne droppes på grund af lovens forældelsesfrist på fem år.

Fristen for groft underslæb er 10 år.

Anklageren har afkrævet halvandet års ubetinget fængsel til Michael Steen Hansen samt tilbagebetaling af cirka 174.000 kroner.

