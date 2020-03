Se billedserie Organisationen Kvinder i Bestyrelser Aps presser på for at få lovkrav om opslag af alle bestyrelsesposter og toplederstillinger. Foto: Colourbox Foto: Kzenon

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Lov om jobopslag skal få flere kvinder på topposter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Lov om jobopslag skal få flere kvinder på topposter

Sjælland - 07. marts 2020 kl. 08:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I stedet for, at Rip og Rap bare spørger Rup, så skal Andersine og Bedstemor And også høre om jobbet. Organisationen Kvinder i Bestyrelser Aps opfordrer til lov om, at alle bestyrelsesposter og lederjob skal slås op.

Læs også: Dansk Industri tror mest på øremærket barsel for mænd

- Vi vil inspirere politikerne til at overveje lovgivning om stillingsopslag af alle leder- og bestyrelsesposter i stedet for kvoter efter norsk eller islandsk model. Opslagene vil give større gennemsigtighed i ansøgningsprocedurerne og give en større pool af kvalificerede ansøgere blandt både kvinder og mænd, udtaler bestyrelsesformand Gitte Maya Elsing, Kvinder i Bestyrelser, der har lanceret kampagnen »Der mangler noget!«.

K bakker også op En så usædvanlig alliance som De Konservatives erhvervsordfører og Alternativets ligestillingsordfører bakker op om forslaget til at forbedre ligestillingen i erhvervslivets top.

- Det er ikke konservativ politik at blande sig i erhvervslivets forhold, men når man ved at skabe gennemsigtighed i opslåede positioner kan tiltrække flere egnede kandidater, kan jeg se de indlysende fordele. Også fordi det stillede forslag tilgodeser både kvinder og mænd, og således sikrer, at virksomhederne får flere egnede kandidater at vælge imellem, udtaler Mona Juul, erhvervsordfører for De Konservative.

Konference Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS er en selvstændig, privat organisation, der har til formål at fremme kvinder i ledelser og bestyrelser ud fra et erhvervs- og samfundsperspektiv. Organisationen er stiftet af adm. direktør Peter Horn.

Fakta Ifølge Danmarks Statistik er der 19 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder (inklusiv medarbejderrepræsentanter)

Over halvdelen af de 1.595 største danske virksomheder har ingen kvinder i bestyrelsen, viser tal fra Erhvervsstyrelsen (kun aktionærvalgte)

Institut for Menneskerettigheder fandt i 2018 ud fra Erhvervsstyrrelsens tal kun en større virksomhed i Region Sjælland, Karl Mertz Holding A/S fra Sakskøbing, med kvinder i bestyrelsen - to ud af fire bestyrelsesmedlemmer.

Men mindst en virksomhed omfattet af kriterierne, nemlig Sjællandske Medier A/S, blev overset af Institut for Menneskerettigheder. Sjællandske Medier A/S har fem kvinder (41 pct.) blandt 11 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer (samt 40 pct. kvindelige ledere og redaktører). Organisationen indbyder 16. maj med Alternativet som vært til tværpolitisk og erhvervsfaglig konference på Christiansborg.

- Vi vil i sagens natur gerne bidrage til at få det underrepræsenterede køn mere i spil. Kan det lade sig gøre ved at opslå leder- og bestyrelsesposter, vil det sandsynligvis sikre, at langt flere kompetente kandidater uanset køn kan komme i betragtning. Derfor håber jeg, at forslaget får en positiv modtagelse ved konferencen, udtaler Alternativets ligestillingsordfører Sikander Siddique.

R: Interessant Også Det Radikale Venstres menneskerettigheds-, skatte- og kommunalordfører Kathrine Olldag finder forslaget om stillingsopslag af bestyrelsesposter og toplederjob interessant:

- Det er da et frisk alternativ i stedet for at tale om kvoter. På den led vil man kunne synliggøre alle kompetencer, siger Kathrine Olldag.