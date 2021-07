Se billedserie Sjællands Universitetshospital forsker i øjeblikket i, om motion kan bremse udviklingen af den sene, tørre form af øjensygdommen AMD. Deltagerne træner to gange ugentligt på hospitalet i Køge. Der er to fysioterapeuter, her Helle Spurr, til at guide Gurli Pedersen, 87, og de øvrige deltagere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Forskningsprojekt mangler deltagere: Undersøger, om synstab kan bremses

Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital undersøger netop nu, hvorvidt motion kan have en gavnlig effekt på synet hos patienter, der lider af den sene, tørre variant af øjensygdommen AMD.

Det skal afklares i forskningsprojektet »Kan du se fremtiden?« .

Sygdommen AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration) rammer 20 % af borgere over 60 år og kendes populært som alderspletter på nethinden.

Sygdom uden behandling - Det, vi håber at finde ud af er, om vi kan bremse udviklingen af den sene, tørre form af AMD, for der er ingen medicinsk eller forebyggende behandling for det. Der har været forsøgt forskellige behandlingsstrategier blandt andet med at sprøjte medicin direkte ind i øjet, men der har ikke været noget, der har virket, fortæller Torben Lykke Sørensen, der er overlæge ved Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital og klinisk professor på Københavns Universitet og ansvarlig for projektet.

Fysisk aktivitet kan gavne Udgangspunktet for projektet »Kan du se fremtiden?« er, at patienter med en hurtigt udviklende sen, tør AMD har forhøjede niveauer af signalstoffet IL-6 i kroppen.

Kilde: blind.dk Kilde: blind.dk - Man ved fra andre studier, at fysisk aktivitet nedsætter IL-6, så derfor var det de to ender, vi slog sammen. Der ville dét at være fysisk aktiv og sænke immunforsvaret måske kunne bremse udviklingen af sygdommen, siger Torben Lykke Sørensen.

Et pilothold bestående af borgere over 70 år er allerede sat i sving med et års forløb bestående af to ugentlige træninger med fysioterapeut på hospitalet i Køge samt en dag med hjemmetræning, men projektet efterlyser flere deltagere.

Træning flere steder Pt. er 40 deltagere, der alle har den sene, tørre form af AMD, tilknyttet projektet, men håbet er at nå op på samlet 100 patienter, der deltager i træningen, og en tilsvarende kontrolgruppe, der ikke gør.

- Patienterne er derude, konstaterer Torben Lykke Sørensen.

For at geografien ikke skal afgøre eventuel deltagelse, forventer projektet at udvide med træning på hospitalerne i Slagelse, Holbæk og på Lolland-Falster.

På Sjællands Universitetshospital i Køge er eftermiddagens træning godt i gang. En af deltagerne er Gurli Pedersen, 87, fra Køge.

- Vi sveder de dovnes sved, konstaterer hun tørt, da opvarmningen er overstået, og hun er steget af kondicyklen.

Vil gerne hjælpe andre Gurli Pedersen fik konstateret den sene, tørre form af AMD på det ene øje, og den våde form på det andet, for seks år siden. Øjensygdommen har gjort det svært fortsat at spille bridge, som hun ellers har spillet i mange år.

For hende handler deltagelsen i projektet ikke kun om måske at forbedre sin egen situation.

- Man må gå med, hvis det kan hjælpe andre. Den indstilling har jeg. De er nødt til at have nogle personer [med AMD] for at kunne forske i det.

Der synes at være bedring Samtidig hygger hun sig med de andre deltagere og nyder, at de, hvad sygdommen angår, er ligestillede.

- Vi har det ualmindeligt fint sammen, vi kan sige lidt til hinanden, og så puster vi ud og får et glas vand.

Under opsyn af to fysioterapeuter skal deltagerne igennem både konditions- og styrketræning, og trætheden melder sig efter en times træning.

- Det er lige hjem i liggestolen og tage en halv time, fastslår Gurli Pedersen med et lille grin.

Til gengæld mener hun allerede nu at have haft gavn af træningen.

- Når jeg sidder i min stue, kan jeg se et stort billede med et hus, der hænger for enden af min stue - stien, der går til huset og et stort træ, det kan jeg se omridset af nu, og det var før ellers bare en billedramme, der hang.

Hjemmetræningen er nem at få klaret, fortæller Gurli Pedersen.

- Vi har øvelser for, vi skal gøre herhjemme. Vi skal gå ture og løfte halen, når du ligger på ryggen, og rejse sig fra en stol og sidde igen. Det kommer ganske automatisk, når du sidder på en stol, så tager du nogle øvelser. Lige nu for eksempel har jeg en meget hård madras i min seng, så laver jeg den med at løfte halen om morgenen, inden jeg står op.

Nemt at måle resultatet De endelige resultater hos hver enkelt deltager er lette at bestemme.

- Vi har den fordel med øjnene, at vi kan tage billeder af tingene. Vi tager et billede af området, hvor sansecellerne er tabt ved start, så kan vi tage et nyt billede til slut, og så er der software, der kan regne ud, hvordan det er vokset over den tid, forklarer Torben Lykke Sørensen.

- Generelt håber vi, at hos dem, der har været fysisk aktive, så er sansecelletabet mindre. Det er ret nemt at måle.

Han glæder sig over, at der alt andet lige er tale om et projekt uden bivirkninger.

- Jeg har svært ved at se det dårlige i at komme afsted, tale med andre, der har sygdommen og få trænet. Det bliver de fleste glade for i længden. Om det hjælper på øjensygdommen eller ej, så er det godt at komme ud og blive trænet.«

Sådan kommer man med Deltagere i projektet skal først til en screening-undersøgelse, hvor graden af AMD tjekkes, der tages blodprøve og hjertekardiogram og undersøges for sygdomme, der kan gøre den fysiske træning umulig. Desuden skal øjnene fotograferes.

Endelig placering i den aktive gruppe eller kontrolgruppen afgøres ved lodtrækning. Begge grupper skal til midtvejs- og afsluttende undersøgelse, hvor øjnene igen fotograferes.

Hvis man lider af den sene, tørre variant af AMD og ønsker at deltage i forskningsprojektet, kan man kontakte den Kliniske Forskningsenhed ved Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital på telefon 93 56 95 07 eller på e-mail: sefremtiden@regionsjaelland.dk.