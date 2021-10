Seminar hos Sydbank i Næstved om at forskningsprojekt omkring unge fra erhvervsuddannelser, som er i lære i en virksomhed. Foto: Anders Spanggaard

Forskning viser vejen mod lærepladser i verdensklasse

Sjælland - 14. oktober 2021 kl. 09:00 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Fremskrivninger viser, at vi allerede i 2025 kommer til at mangle op mod 70.000 faglærte i Danmark. To af problemerne er, at for få unge ønsker at blive faglærte, og at frafaldet er stort blandt de unge, som begynder på en erhvervsuddannelse.

Helt op til 20 procent af de unge falder fra inden for de første tre måneder af det første lærlingeforløb. Og ser man på, hvor mange unge, der ønsker at tage en faglig uddannelse, ser det også sløjt ud. Målet om at 25 procent af alle folkeskoleelever i 2020 skulle vælge en erhvervsuddannelse blev ikke nået.

For at blive klogere på årsagerne til problemerne har Center for Ungdomsforskning og Aalborg Universitet med støtte fra Sydbank Fonden udarbejdet forskningsprojektet »Plads til at lære - på lærepladsen«.

En af undersøgelsens helt centrale resultater er, at virksomhedernes og de unges forventninger til hinanden ikke er sammenfaldende. Virksomhederne forventer først og fremmest faglig attitude, mens de unge først og fremmest forventer faglige kundskaber.

Inklusion og respekt Forskningsprojektet blev forleden præsenteret ved et seminar hos Sydbank i Næstved, hvor en af forskerne bag »Plads til at lære - på lærepladsen«, lektor Arnt Louw, lektor på Center for Ungdomsforskning, deltog. Han mener, at det for en stor del handler om modtagelsen af de unge ude i virksomhederne.

- De unge skal føle sig inkluderet. I frokoststuen skal svendene være opmærksomme på, at lærlingen også skal være med i snakken. Det handler i bund og grund om, at den unge skal føle sig velkommen og føle sig som en del af det faglige fællesskab, siger lektor Arnt Louw.

Han tilføjer, at lærlingene generelt glæder sig til at komme ud i virkeligheden i en virksomhed. Men de vil mødes med respekt. Arnt Louw nævner et eksempel med en kvindelig elektrikerlærling, som blev tosset over, at det altid var hende, der skulle skære franskbrødet i skiver til svendene på arbejdspladsen. Efter hendes mening kan det ikke være meningen med at være i lære som elektriker at bliver sat til at skære franskbrød.

Arnt Louw understreger, at de unge ikke har noget imod at udføre rutinearbejde, hvis der er en mening med det. Lektoren fra Center for Ungdomsforskning forklarer tillige, at de unge og virksomhederne har høje - men forskellige forventninger til lærlingeforløbet og faglighed.

Langt de fleste unge på en erhvervsuddannelse glæder sig til at komme i lære. Nu skal de lære faget i virkeligheden og løse en masse spændende og ægte opgaver. Virksomhederne har også høje forventninger den anden vej. Lærlingene skal helst være initiativrige og lærevillige, interessere sig for faget og dét at være på arbejdspladsen. De forventes at udvise motivation og lyst til opgaverne - også når den står på at feje og gøre rent hver dag.

Misforståelser og frustrationer

I rapporten »Plads til at lære - på lærepladsen« sættes der fokus på mødet mellem virksomheden og lærlingen og de to gruppers forskellige forventninger til faglighed. Forventninger som kan føre til misforståelser, frustrationer og i værste fald et brud mellem læreplads og lærling.

- De unge er helt klar over, at faglig attitude fylder. Men for dem handler det mest om faglige kundskaber, og de kan blive usikre på, hvad virksomheden egentlig gerne vil have. Der er et stort behov for forventningsafstemning mellem de unge og virksomhederne om, hvad der ligger i faglighed, siger lektor Arnt Louw, Center for Ungdomsforskning.

Fordomme passer ikke Virksomheden Jørn Johansen A/S som udfører renoveringer, ombygninger og vedligeholdelse, har en målsætning om at lærlinge skal udgøre mindst 20 procent af arbejdsstyrken.

Stifteren af virksomheden, Jørn Johansen, var tilstede på seminaret i Sydbank i Næstved forleden. Han mener, det er en selvfølge, at en virksomhed som Jørn Johansen A/S skal tage lærlinge.

- Lærlinge er vores kommende produktionsapparat. Det er vores fremtid, så naturligvis skal vi tage lærlinge. Og når vi har taget dem ind, er det vores opgave at få dem til at blomstre, siger Jørn Johansen.

Han mener, at der er mange fordomme om de unge: De er dovne. De kommer, når det passer dem. De er værdiløse.

- Men dette gælder kun for et fåtal. De fleste udviser stor vilje og entusiasme omkring deres arbejde i virksomheden. Vi skal huske, at de unge afspejler det, de har med hjemmefra. Og der er altså nogle af dem, der er blevet opdraget til, at de ikke behøver tage noget initiativ selv, siger Jørn Johansen.

Han opfordrer lærlingene til at tænke nyt og udfordre svendene, når de siger »sådan har vi altid gjort«.

Jørn Johansens erfaring med at have lærlinge gennem mange år har iøvrigt lært ham at:

Talent uden vilje går ikke. Vilje uden talent kan der komme noget godt ud af. Talent med vilje er en sjældenhed.