Forskning: Flere sygeplejersker forkorter tiden på sygehuset

Sjælland - 17. september 2020

God bemanding med sygeplejersker har positiv effekt for både indlæggelsestiden og dødeligheden på medicinske afdelinger, viser ny forskning i Region Sjælland.

Undersøgelsen af udført af Syddansk Universitet og Sjællands Universitetshospital. Den er finansieret af Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland og Region Sjælland.

Som en del af projektet har forskerne sammenlignet medicinske afdelinger i Region Sjælland for at undersøge, om der er sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og patientsikkerheden. lusioner i et nyt forskningsprojekt fra Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet.

- Rapporten viser, hvilken signifikant betydning sygeplejersker har for patienternes sikkerhed. Ikke at det kommer som den store overraskelse for os, for det er også det, internationale undersøgelser har vist, men det er godt at få det bekræftet i et lokalt perspektiv. Derfor er det selvfølgelig også problematisk, at vi i den grad mangler sygeplejersker i Region Sjælland, udtaler Helle Dirksen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland i en pressemeddelelse.

Projektet består af fem delundersøgelser. I undersøgelsen af patientsikkerheden indgår alle indlæggelser på de medicinske afdelinger i perioden 2012 til 2017, i alt 135.728 indlæggelser.

En god cirkel

Region Sjælland er særligt udfordret af sygeplejerskemangel, blandt andet fordi flere skifter job til andre hospitaler i hovedstadsområdet. De mange ledige stillinger betyder også, at man let kan få et andet job et andet sted i regionen eller i en kommunune.

En anden af delundersøgelserne fokuserer derfor på, hvad der skal til for at fastholde sygeplejersker i specialerne kirurgi, medicin og akut. De afdelinger, som er bedst til at fastholde sygeplejerskerne, har blandt andet høj anciennitet blandt sygeplejerskerne, godt arbejdsmiljø, lavere andel af sygefravær og overarbejde, samt få genindlæggelser, kort indlæggelsestid og lav dødelighed.