Sjællands Universitetshospital, Nordsjællands Hospital, Akutafdelingen på Skåne Sygehus Nordväst i Sverige og Medicinsk Afdeling på Sørlandet Sygehus i Norge er sammen om at undersøge om Covid-patienter kan behandles trygt og sikkert i eget hjem. Foto: Per Christensen

Forskning: Covid-patienter skal behandles hjemme

Sjælland - 11. december 2020 kl. 11:17 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Vi står midt i anden bølge af Covid-19-pandemien, og presset stiger på sygehusene overalt i verden. Derfor undersøger Sjællands Universitetshospital og Nordsjællands Hospital sammen med svenske og norske partnere, hvordan patienter med Covid-19 sikkert og forsvarligt kan indlægges i deres eget hjem.

- Det er en generel udvikling i vores sundhedsvæsen, at vi arbejder på at få behandlinger tæt på patientens eget hjem. Vi har arbejdet med hjemmedialyse, hjemme-IV-behandling og andre lignende komplekse behandlingsforløb. Det er derfor oplagt at prøve også at få denne gruppe hjem. Patienten får mere frihed i egne, vante omgivelser og sundhedspersonalet vinder mere tid til at tage sig af de patienter, som har allermest brug for det, udtaler Lothar Wiese, specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Projektet er udtænkt af forskningschef og overlæge på Nordsjællands Hospital, professor på Københavns Universitet, Thea Kølsen Fischer.

- Forskningsprojekter som dette er rettidig omhu, for spørgsmålet er ikke, om der kommer en ny epidemi som COVID-19, men hvornår det vil ske. Kan vi begynde at indlægge patienter med COVID-19 eller andre smitsomme infektioner i eget hjem, vil det gøre os i stand til at tilbyde patienterne en bedre behandling, håndtere behandling af virusinfektioner mere effektivt og hjælpe med at skærme andre sårbare patientgrupper, som har behov for behandling, udtaler hun,

Video med lægen Direktør for Sjællands Universitetshospital Niels Würgler Hansen ser store perspektiver i forskningsprojektet.

- Det understøtter vores strategi om at forske i det, som de fleste fejler og behandle dem, hvor de bor, siger Niels Würgler Hansen til sn.dk.

Han pointerer, at positive resultater fra forskningsprojektet vil kunne bruges til patienter med andre type af infektioner.

- Det lyder så spektakulært, fordi det er Covid-19. Men de patienter, som kommer til at indgå i forsøget, vil være ikke være de mest akutte patienter. Det vil være patienter, som vi under normale omstændigheder lige ville beholde et stykke tid. Vi ved fra forskning, at patienter tit er mere villige til at indgå i hjemmebehandling, end klinikerne regner med, siger han.

De hjemmeindlagte patienter skal tilses af speciallæger, men infektionsmedicineren kommer ikke til at køre ud og besøge patienterne i eget hjem.

- Behandlingen i eget hjem kommer til at være baseret på telemedicin med telefon- og video-kontakt med personalet på hospitalet, siger Niels Würgler Hansen.

Raske tester først Forskningsprojektet starter til januar og vil løbe i cirka 1,5 år. Projektet vil i første fase teste konceptet »indlæggelse i hjemmet« under kontrollerede forhold på raske forsøgspersoner på tre af de fire deltagende sygehuse for at se, hvordan udstyr, omgivelser og kontakt med personalet fungerer.

I anden fase tilbydes patienterne med COVID-19 muligheden for at blive indlagt på en hospitalsstue, som er indrettet som et privat hjem med transportabelt sundhedsudstyr. Dermed kan forskerne afklare, om det er sikkert at gå ind i næste fase af projektet, hvor patienterne bliver indlagt i eget hjem.

Projektet har modtaget 8,3 millioner kroner af Regionalfonden Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

- Mit håb er, at det her projekt kan være med til at gøre behandlingen af patienter med COVID-19 og andre infektionssygdomme endnu bedre. Strukturfondene som Interreg ØKS, er en oplagt mulighed for at lave den her type innovation, udtaler regionsrådsmedlem i Region Sjælland Egon Bo (LA), der er medlem af styringsudvalget for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS).