Lothar Wiese, infektionsmediciner og overlæge på Sjællands Universitetshospital, er koordinator for studiet af vaccinernes langtidseffekter i Region Sjælland. Foto: Region Sjælland.

Forskere vil følge vaccinerede i to år

Sjælland - 11. februar 2021 kl. 09:46 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Hvordan er effekten af Covid-19-vaccinerne, og er der bivirkninger? Det kommer danske forskere og danske borgere til at gøre hele verden klogere på.

I løbet af de næste to år bliver mennesker, som er vaccineret med vaccinerne fra Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca og den fjerde vaccine, som godkendes til brug i Danmark, fulgt af forskere i alle fem regioner.

Det er frivilligt, om man ønsker at være med. Men Lothar Wiese, der er overlæge på infektionsmedicinsk afsnit på Sjællands Universitetshospital Roskilde, håber, at de første borgere siger ja allerede i næste uge.

- Vi begynder med at inddrage de ansatte, som bliver vaccineret nu her i Roskilde, siger Lothar Wiese, der understreger, at deltagerne i forskningsprojektet skal være sammenlignelige på landsplan.

I alt skal studiet inkludere cirka 10.000 borgere.

Enforce-studiet, som det hedder, ledes af Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin, Rigshospitalet og Lars Østergaard, professor i infektionsmedicin, Aarhus Universitetshospital. Foruden Lothar Wiese i Region Sjælland, er de fire øvrige regionale koordinatorer: Thomas Benfield, professor i infektionsmedicin, Hvidovre Hospital, Isik Somuncu Johansen, professor i infektionsmedicin, Odense Universitetshospital, Henrik Nielsen, professor i infektionsmedicin, Aalborg Universitetshospital og Nina Breinholt Stærke, læge, ph.d.-studerende, Aarhus Universitetshospital samt Aalborg, Aarhus, Københavns og Syddansk Universitet.

Skaber unikke data Studiet er blevet sat op på to måneder. Det er et såkaldt realtidsstudie. Det betyder, at man kan overvåge vaccineres effekt og løbende justere det danske vaccinationsprogram, når man får ny viden.

Danmark er et land, hvor der findes mange tilgængelig sundhedsoplysninger om borgerne - for eksempel underliggende sygdomme, blodprøvesvar og tidligere vacciner.

- Det betyder, at vi i Danmark har en kvalitet, som man ikke har andre steder. Vores data er unikke. Man kan sige, at vores studie indgår som et mikroskop, som går meget, meget tættere på, hvad der sker i forløbet, hvad der sker med immunforsvaret. Vi regner med, at der kommer meget unikke kvalitetsdata ud af forsøget, som vil række langt ud over Danmarks grænser, siger Lothar Wiese.

Organisationen Trial Nation, der er oprettet af regeringen og de fem regioner for at fremme kliniske forsøg med lægemidler, spiller en nøglerolle i samlingen af hospitaler, universiteter og myndigheder bag Enforce-studiet.

- Der ligger et meget stort forudgående arbejde, når så stort et studie skal sættes i gang. Trial Nation har ydet en uvurderlig hjælp både i forhold til dette studie og i forhold etablering af vores infektionsmedicinske forskningsenhed i Roskilde, siger Lothar Wiese.

Trial Nation samler de danske interessenter inden for klinisk forskning. Foreningen er finansieret af tilskud fra Erhvervs- og Sundhedsministeriet samt de fem regioner.

Regeringen har afsat 102 millioner kroner til studiet af vaccinernes langtidseffekter.

