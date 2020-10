Mandeforsker, lektor Kenneth Reinicke fra Roskilde Universitets Center for Køn, magt og mangfoldighed, ser den igangværende #MeToo-bølge i Danmark som lidt af en revolution af ligestillingen og omgangsformerne. Foto: Uffe Weng

Forsker: Mænd føler sig berettigede til sexchikane

Sjælland - 24. oktober 2020 kl. 09:55 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Mange mænd er slet ikke bevidste om, at de udøver sexchikane og krænkelser, der sætter afgørende aftryk hos kvinden, pointerer mandeforsker.

I denne uge mistede Frank Jensen (S) overborgmesterposten i København, folketingsmedlem Orla Østerby (K) blev frataget alle sine ordførerskaber, og en TV2-dokumentar afslørede en stribe af krænkelser i flere ungdomspartier.

Danmark står midt i en forandringsproces, hvor sexisme, krænkelser og sexchikane bliver diskuteret overalt.

Sn.dk spurgte mandeforsker Kenneth Reinicke fra Roskilde Universitet, hvad der får mænd til at overskride kvinders grænser og begå sexchikane.

Definitioner I Kenneth Reinickes bog »Mænd der krænker kvinder« defineres sexisme som: »fordomme eller diskrimination på baggrund af køn«.

Sexchikane er »en uvelkommen fysisk, verbal eller ikke-verbal adfærd« - ikke-verbal chikane kan fx være fotografier eller videoer af den krænkede.

Både mænd og kvinder kan ifølge Reinicke udføre og blive udsat for sexchikane, men sexchikane er et ligestillingsproblem: »fordi det primært er pige og kvinder, der udsættes for seksuelle overgreb, nedgørelse og intimidering«, og overgrebene typisk begås af en mand. - Den hyppigste årsag er, at vi mænd på en måde føler os berettiget til det. I mange tilfælde opfatter mænd overhovedet ikke, at det, de gør, er krænkende, forklarer Kenneth Reinicke.

Mænd spiller op til andre mænd Sexchikane hænger sammen med socialiseringen til at være mand og den måde mænd positionerer sig i forhold til hinanden.

- Vi skal ikke undervurdere, at når det foregår i et kollektivt rum, handler krænkelser af kvinder om social bonding med andre mænds blikke for øje. Jeg skal hævde min status i mandeflokken, vise at jeg tør klappe en bag i og fortælle grove jokes. Vi hører beretninger fra kvinder, der har oplevet noget krænkende - for eksempel en kvinde, der kommer cyklende, da en mand i en bil læner sig ud og råber »Vi voldtager dig sgu, moster«, mens der sidder fire fyre i bilen og skriger af grin. Især yngre mænd kan se sig selv som sjove og udfarende, siger Kenneth Reinicke.

Magt til at ydmyge Sexchikane kan også ofte handle om at bruge sin magt eller tiltage sig ret til at ydmyge og nedgøre andre.

- Det kan være chefen, som krænker en underordnet, men det kan også udspille sig mellem kolleger. Et andet aspekt er »noget-for-noget«, hvor kravet om seksuelle ydelser bliver et magtmiddel til at beholde status eller stige i hierarkiet.

De færreste mænd, der overskrider andres grænser, er særligt ondsindede eller psykopater, understreger Kenneth Reinicke.

- Der er en sammenhæng mellem krænkelser og de meget traditionelle maskulinitetsdyder i vores kultur; ikke at tage et nej for et nej, fordi forestillingen om, at gevinsten er så stor, hvis man får denne scoring i hus, og man så kan fortælle det til gutterne. Mænd er stadig socialiseret til at objektliggøre kvinder, det gælder også mænd, der ikke krænker.

En revolution Kenneth Reinicke er selv overrasket over, hvordan debatten har taget fart i Danmark. Låget gik af ketchupflasken, da tv-vært og skuespiller Sofie Linde 26. august til Zulu Comedy Galla fortalte, at hun som 18-årig og ny i tv-verdenen blev forsøgt presset til seksuelle ydelser af en chef.

- Der skete intet i Danmark, da #MeToo blev en verdensomspændende social begivenhed i 2017. Herhjemme blev det leet væk, og diskussionen blev lynhurtigt afsporet og latterliggjort. Når man slår på humor, er det et ret effektivt redskab til at få folk til at holde mund. Men i dag kan vi se en helt anden reaktion. Da Inger Støjberg skrev, at »MeToo-debatten var ved at gå over gevind«, så var der pludselig mange venstrekvinder, der opponerede. De unge kvinder siger fra på en helt anden måde i dag. Vi står midt i en kompliceret kulturel proces, en diskursiv kamp om acceptable omgangsformer, siger Kenneth Reinicke og fortsætter:

- Det er næsten en revolution. Jeg havde ikke et sekund forestillet mig en situation, hvor Morten Østergaard og Frank Jensen måtte gå af. Debatten er virkelig blevet politisk sprængstof, som forhåbentlig også kommer til at give ligestillingsdiskussionen mere faglig respekt. Jeg tror ikke, at man i dag ville turde placere Ligestillingsministeriet (fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen (S) er også minister for ligestilling og nordisk samarbejde, red.) i sådan en blandet landhandel. Der har aldrig tidligere været så eksplicit fokus på sexchikane, siger Kenneth Reinicke.

Mænd må på banen Han pointerer, at mænd, der gerne vil bidrage til mere respektfulde og ligeværdige omgangsformer, må komme ud af busken.

- Kvinder kan selvfølgelig blive endnu bedre til at sige fra. Det hjælper bare ikke altid. Det mest effektive til at stoppe sexchikane og krænkelser er faktisk, hvis mænd også irettesætter andre mænd. Men det er svært at bryde konsensus, med mindre der er tale om en voldsom fysisk grænseoverskridelse. Der er stadig en tavshedskultur, siger Kenneth Reinicke.