Valgforsker og professor Kasper Møller Hansen forudser store vanskeligheder for DF til regionsrådsvalget. Privatfoto Foto: Tariq Mikkel Khan

Send til din ven. X Artiklen: Forsker: DF står foran skæbnevalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsker: DF står foran skæbnevalg

Sjælland - 02. februar 2021 kl. 17:44 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

De landspolitiske vinde og meningsmålingerne sender lige nu partierne Venstre og Dansk Folkeparti i strid modvind, mens Socialdemokratiet, De Konservative og Nye Borgerlige har medvind.

Men det er ikke det samme som, at man kan stikke en finger i luften omkring valgdagen til kommunal- og regionsrådsvalget senere i år og ud fra vindretningen forudsige, hvordan det går. Man skal i hvert fald være varsom, fortæller Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor på Københavns Universitet:

- Vores forskning og erfaring siger, at de nationale, politiske vinde plejer at blæse igennem med halv kraft, så at sige, til valget ude i kommunerne. Men i regionerne vil de formentlig blæse stærkere, siger Kasper Møller Hansen, og fortsætter: - Det skyldes blandt andet, at vælgerne ikke kender regionsrådspolitikerne nær så godt, som de kender borgmesteren og de øvrige kommunalpolitikere i deres kommune. De er også tættere på de kommunale sager og stemmer mere efter det end til regionsrådsvalget, tilføjer han.

Historien ved de seneste valg i Region Sjælland viser, at Kasper Møller Hansen har en pointe, når det gælder de nationale vinde.

Ved regionsrådsvalget i 2009 sikrede »Villy-effekten« fra den dengang så populære partiformand Villy Søvndal, at SF fik et kanonvalg og gik fra tre til otte mandater i regionsrådet. Fire år senere var Villy-effekten vendt på hovedet, og lærerkonflikten havde sendt vælgerne over i armene på andre partier. SF mistede seks ud af otte mandater. Også selv om regionsrådsvalget først og fremmest handler om sundhedspolitik og sygehuse.

Villy-effekten betød, at SF gik fra tre til otte pladser i Region Sjællands regionsråd i 2009. Her ses tidligere gruppeformand for SF i regionsrådet Flemming Stenild (tv.) og efterfølgeren Tina Boel (th.), der i 2013 måtte sande, at hun var én af bare to SF'ere der opnåede valg. Foto: Christian Mikkelsen.

DF i kraftig modvind Det store spørgsmål ved det forestående regionsrådsvalg er, om Dansk Folkeparti kan havne i en lignende situation:

- Det er et parti, der får rigtig meget medvind, når det er gået godt. Spørgsmålet er, om det så også gør sig gældende, når det går den anden vej, som meningsmålingerne jo viser lige nu. Dansk Folkeparti kan i hvert fald risikere at få et meget dårligt valg til november. Jeg vil faktisk mene, det er et skæbnevalg for det kommunale og regionale Dansk Folkeparti, siger Kasper Møller Hansen.

Partiet fik en lussing ved Folketingsvalget i 2019 og ligger ifølge flere af de seneste meningsmålinger helt nede på fem-seks procent. Det er langt fra de 14,3 procent, partiet fik ved det seneste regionsrådsvalg i Region Sjælland i 2017.

Omvendt har Dansk Folkeparti historisk set stået stærkere på Sjælland uden for København og i Sønderjylland, hvor udlændingespørgsmålet tidligere har betydet mere for en større del af vælgerne end i resten af landet.

Men siden sidst er Nye Borgerlige kommet på banen, og partiet stormer lige nu frem i meningsmålingerne på blandt andet Dansk Folkepartis bekostning.

- Om Nye Borgerlige kan omsætte det til stemmer til valget afhænger meget af, om de kan finde en dygtig kandidat, som enten er kendt eller kan slå igennem, siger valgforskeren.

På valgaftenen i 2017 var Peter Jacobsen (i midten) Dansk Folkepartis spidskandidat til regionsrådsvalget, mens spidskandidaten ved valget til november i år, Gitte Simoni, ses til højre. Til venstre ses tidligere direktør for Sjællands Universitetshospital Henrik Villadsen. Foto: Thomas Olsen.

Forskere skød fejl Uanset politisk temperament eller holdning så advarer Kasper Møller Hansen dog imod at man lægger for meget i meningsmålingerne.

Han har selv lavet prognoser baseret på blandt andet meningsmålinger ved en række valg. Men ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2017 gik der koks i forudsigelserne. Og han og forskerkollegerne skød endnu mere ved siden af ved folketingsvalget i 2019.

Dansk Folkeparti fik en langt større vælgerlussing ved folketingsvalget, end meningsmålingerne spåede. Omvendt fik Venstre et langt bedre valg, mens Enhedslisten gik tilbage og ikke frem, sådan som valgforskerne havde spået.

- Vi må konstatere, at meningsmålingerne er rigtig gode til at fange små forandringer, men de er dårlige til at fange de store, underliggende tendenser. Vi har måttet justere vores modeller, og de bliver bedre ved de næste valg. Men vi kan ikke forudsige alt. Heldigvis, lyder det med et grin gennem telefonen fra Kasper Møller Hansen.