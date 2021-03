Lektor i matematik Viggo Andreasen har i mange år forsket i epidemier, men han havde aldrig forestillet sig, at verden kom til at stå i så omfattende en pandemi i hans levetid. Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Forsker: 30.000 danskere kunne være døde af corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsker: 30.000 danskere kunne være døde af corona

Sjælland - 11. marts 2021 kl. 00:56 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

I foråret sidste år gik Viggo Andreasen og flere andre forskerkolleger med viden om pandemier rundt og var bekymrede for, at anden bølge af Covid-19 ville skylle ind over Danmark allerede i slutningen af april eller i maj.

- Politikerne havde travlt med at åbne samfundet på det tidspunkt, og man nåede ikke at se effekten af et tiltag, før der kom et nyt. Men det er en af de ting, der er kommet mest bag på mig med Covid-19; hvor meget smittetallet faldt om sommeren. Man ved godt, at virus i åndedrætsorganerne spreder sig mindre om sommeren. Men faldet var større, end vi havde forventet, siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematik på Roskilde Universitet.

I de seneste mange år har han især beskæftiget sig med epidemiers udvikling. Han arbejder i krydsfeltet mellem matematik og biologi i tæt samarbejde med professor Lone Simonsen. Men selv om han har forsket i den spanske syge, der kostede millioner af døde verden over i 1918-1920, og Hong Kong-influenzaen i 1969-1970, har Covid-19-pandemien alligevel overrasket på mange punkter.

- Et er at forholde sig til det akademisk, abstrakt. Men jeg havde aldrig forestillet mig, at vi skulle komme til at opleve en sådan pandemi. Hong Kong-influezaen var, selv om den ramte mange, ikke nær så stort et sundhedsmæssigt problem. Den var ikke nær så dødelig som Covid-19, siger Viggo Andreasen.

En ny situation Den største risiko ved coronapandemien er den hurtige vækst i antallet af smittede, hvis der ikke tages initiativer til at bremse smitten.

- Det er nyt, at vi som samfund står i en situation, hvor vi godt kan behandle sygdommen, så længe der er kapacitet på hospitalerne. Men hvis vi lader epidemien løbe, så vil vi komme i en situation, hvor mange vil dø. Under Den spanske syge havde man ingen behandlingsmuligheder, og ved Hong Kong-influenzaen var muligheder også ret begrænsede. Viggo Andreasen vurderer, at hvis myndighederne intet havde gjort, ville sygdommen kunnet have kostet 20.000-30.000 mennesker livet i Danmark på nuværende tidspunkt.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Prisvindere Professor i epidemiologi Lone Simonsen og lektor i matematik Viggo Andreasen har fået Roskilde Universitets formidlingspris i år. Den er på 25.000 kroner og skal gå til forskningsaktivitet.

De får prisen for deres indsats i medierne i forbindelse med corona-pandemien, hvor de fra deres unikke vinkel, hvor de kombinerer matematik med historiske data, har kvalificeret dækningen af Covid-19.

- Hvis 60-70 procent af befolkningen havde været ramt af corona, så havde dødstallet været i det lag. Om man skulle have ladet det ske, det er selvfølgelig en anden diskussion. En af grundene til, at det er gået så godt i Danmark er, at der blev trådt på bremsen i rette tid. Det var afgørende i den første fase. Det er jo gået ganske skrækkeligt i de lande, der mere eller mindre bevidst, er gået efter at lade epidemien løbe, siger Viggo Andreasen.



Anden bølge, hvor antallet af indlagte kom op på knap 1000 patienter ved nytår og dobbelt så mange som i foråret, kunne måske have været lidt mindre stejl, vurderer han.

- Der blev nok lukket ned lidt for sent, de første julefrokoster skulle ikke have været afholdt. Men alt i alt har Danmark klaret det godt, vores omkringliggende lande diskuterer jo ikke genåbning nu.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Viggo Andreasen får mange henvendelser, når han har været i medierne. Matematik-kolleger fra år tilbage vil lige diskutere en udregning af kontakttallet, og borgere skriver også til ham med spørgsmål. De fleste får svar. - Men hvis de ligefrem afviser, at der er nogen, som dør af corona, så bruger jeg ikke tid på dem. Foto: Kim Rasmusssen

Sæsoneffekt Det store spørgsmål i den kommende tid bliver, hvordan den britiske variant B117 vil opføre sig, når sommeren nærmer sig. B117 er meget smitsom, faktisk mere end Den spanske syge. Men nedlukningen har stillet Danmark i en gunstig situation. - Der er taget en kalkuleret risiko for en tredje bølge. Men den britiske variant, som nu dominerer, har formodentlig ikke samme superspreder-effekt, som den oprindelige Covid-19. Men spørgsmålet er, hvor meget smitten stiger, før der kommer en sæsoneffekt, og her er vaccinetempoet nok lidt for langsomt, siger Viggo Andreasen og tilføjer:

- Vi har den fordel, at det ikke går så stærkt i øjeblikket. For et år siden blev smittetallene fordoblet på 3-4 dage. Nu tager det tre uger. før smittetallene er fordoblet, så vi kan nå at træde på bremsen i tide. Måske bliver tredje bølge med indlæggelsestal, der nærmer sig situationen ved jul, men vi kommer ikke til at stå i en situation som Portugal eller England.

Foto: Kim Rasmussen