Flere anmeldere har været bekymret for, om der var for mange mennesker forsamlede i diverse byggemarkeder i weekenden. Arkivfoto

Forsamlingspåbud: Vi lytter til politiet

Generelt hører vi efter hvad politiet siger. Sådan er meldingen fra både Midt- og Vestsjælland og Sydsjællands Politi efter en weekend, hvor danskerne efter myndighedernes forsamlingspåbud har skulle holde sig fra hinanden.

- Vi har ikke udstedt nogle bøder, men et par steder har vi måttet give påbud. Heldigvis har der ikke været genanmeldelser, når vi først har været ude og forklare situationen.

Sådan siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet i de to kredse har fået en del anmeldelser fra folk om, at for mange har været forsamlede.

- Vi har fået en del henvendelser om, at der var mange mennesker forsamlede i byggemarkeder, men når vi har tjekket forholdene, har det vist sig ikke at holde stik, siger Charlotte Tornquist.

Hun kan dog fortælle, at en situation i Rema 1000-supermarkedet på Greve Centervej lørdag aften førte til, at en 53-årig mand blev truet.

- Manden følte, at en ældre kvinde var for tæt på. Han bad kvinden om at flytte sig, og det fik en familiemedlem til kvinden op i det røde felt. Han truede den 53-årige, fortæller Charlotte Tornquist.

Via forretningens overvågningsbilleder fandt politiet frem til den truende mand, som efterfølgende blev stoppet i sin bil på Lærkehegnet i Greve.

Det viste sig at være en 19-årig mand fra Smørum, som efterfølgende er blevet sigtet for trusler.