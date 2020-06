Udbetalingen af indefrosne feriepenge vil give et skub til for eksempel restaurationsbranchen. Men nok ikke så stort, som politikerne regner med, spår Per Østergaard Jacobsen. Foto: Mike Segar/Scanpix Foto: Annette Bredmose/Mike Segar/Reuters

Fornuft og klima styrer feriepengene

Sjælland - 21. juni 2020 kl. 07:28 Af Lars Jørgensen

Hvad vil du bruge dine tre ugers indefrosne feriepenge til, når du får dem udbetalt til oktober? Hvis du altså overhovedet ønsker at få dem udbetalt.

Et flertal på Christiansborg håber på, at de i gennemsnit 19.000 kroner, som hver dansker får muligheden for at få udbetalt, kan sparke ekstra gang i den corona-skrantende økonomi med hurtige køb af oplevelser og forbrugsgoder. Men sådan går det ikke udelukkende, mener Per Østergaard Jacobsen, direktør i konsulentvirksomheden Efficiens og ekstern lektor og projektleder ved Institut for Afsætningsøkonomi på CBS.

- Man kan dele dem, der vil benytte sig af muligheden for at få feriepengene udbetalt, ind i tre kategorier. De første er dem, der ikke som sådan har brug for pengene, men vælger at sætte dem til side eller betale af på et lån. Anden gruppe er dem, der har et projekt i tankerne. Det kan være, at deres hus skal isoleres eller males. Den tredje gruppe er dem, der føler, at nu har de fortjent at gøre noget godt for dem selv. Måske købe en rejse til Malaga, et nyt fladskærms-tv eller et gastronomisk weekendophold, siger han.

Klima på dagsordenen

Per Østergaard Jacobsen mener ikke, at man bare kan tage for givet, at danskerne svinger det kontaktløse dankort uhæmmet i butikkerne hen over efteråret, selvom de får flere penge på kontoen. Han henviser blandt andet til udbetalingen af de opsparede SP-midler i 2009, hvor langt flere end ventet brugte pengene på eksempelvis projekter i deres boliger frem for mere kortvarige forbrugsgoder. Derudover er der de senere år sket en markant ændring prioriteringen forbrugerne - både nationalt og globalt.

- Vi så det for eksempel til EU-valget i 2019, hvor klimaet - til mange politikeres store forundring - blev et af de vigtigste temaer. Og klima-bevægelsen er bestemt ikke blevet mindre det sidste års tid. Folk har fået meget mere fokus på cirkulær økonomi, klima og genbrug. Så selvom det selvfølgelig nok skal have en her-og-nu-effekt at udbetale feriepengene, sker det på lidt forkerte præmisser. Jeg tror ikke, at det slår så hårdt igennem, som mange politikere håber på, siger han.

Selvom det både i Danmark og andre lande går den rigtige vej med smittetrykket, har vi næppe set toppen af coronaepidemiens konsekvenser for økonomi og arbejdsmarked, vurderer Per Østergaard Jacobsen. Kommende konkurser og stigende arbejdsløshed kommer for mange også til at spille ind på, hvordan de bruger deres frigivne feriepenge.

- Nu er det sommer og optimismen er stor, men vi mangler stadig at se, hvad der sker i forlængelse af, at hjælpepakkerne ophører. Der er også mange virksomheder, som endnu ikke har set den fulde nedgang i nye ordrer. Og i dét lys bliver der desværre nok også en del, der pludselig står uden job, og derfor har brug for feriepengene bare til at leve for, siger han.

Smid flere sten i vandet

Udbetalingen af indefrosne feriepenge er kun ét af de tiltag, som regering og folketing kan benytte sig af for at holde hånden under dansk økonomi. Hen over foråret er forskellige hjælpepakker sat i værk, kommunale og regionale anlægsprojekter er fremskudt og så videre. Men Per Østergaard Jacobsen så gerne, at flere og mere effektive tiltag kom i spil.

- I andre lande har man reguleret momsen som en hjælp til at holde forbruget oppe. Det er en meget simpel måde, som virker her og nu. Det er også relativt nemt at administrere. Men igen er det jo en politisk beslutning, om man for eksempel skal halvere momsen i en periode eller ej. Eller om man vil kigge på fritagelse af afgifter for bestemte brancher i en periode, siger han.

- Det store spørgsmål er jo altid: Virker det? Man kan sammenligne et tiltag som udbetaling af feriepenge med at smide en sten i søen. Effekten og skvulpet er klart størst lige der, hvor stenen rammer - og så vil der være en effekt, som aftager, jo længere væk man kigger. Så kan man jo altid smide en større sten i søen. Eller måske smide flere sten i samtidig - og se hvad effekten så bliver, siger han.