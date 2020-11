Ann-Mona Kulsø Larsen, minkavler og formand for Sjællands Pelsdyravlerforening tror ikke på, at politikere og myndigheder vil ændre strategi for at redde nogle avlsmink, som branchen kan bruge til at starte en minkproduktion påny, når coronaen er overstået. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Formand tror ikke politikerne vil redde mink

Sjælland - 06. november 2020 kl. 17:45 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Tanken om et slags Noahs Ark for at redde nogle avlsmink, så man har nogle dyr at starte en dansk minkproduktion op med efter coronaen, lyder besnærende for Ann-Mona Kulsø Larsen, minkavler og formand for Sjællands Pelsdyravlerforening.

Men hun tror ikke på, at det bliver til noget, og det skyldes politikerne.

- Myndighederne og politikerne har jo øjensynlig besluttet, at der ikke må være én eneste levende mink i Danmark om 10 dage. Jeg tror ikke på, at de vil ændre på den strategi. I branchen har vi gennem flere måneder forsøgt at få myndighederne til at ændre på strategien, men de er stålsatte og nægter at ændre noget som helst, siger Ann-Mona Kulsø Larsen.

Hun tilføjer, at hun ikke er i stand til at vurdere, om tanken om at gemme nogle avlsmink væk til efter coronaen er realistisk.

- Men jeg synes, at mennesker med mere forstand på det end jeg - eksempelvis folkene på DTU - skal gribe fat i beslutningstagerne og prøve at få dem til at lytte. Jeg har jo ikke mandat til at lave et Noahs Ark for avlsmink, lyder det fra Ann-Mona Kulsø Larsen.

Hun og hendes ansatte er netop nu i fuld gang med at aflive samtlige 16.000 dyr på minkfarmen i Brandelev ved Næstved. Det arbejde skal de være færdige med om senest 10 dage.