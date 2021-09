Gitte Simoni er formand for Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering i Region Sjælland og vil have belyst jordemødrenes opråb nærmere i udvalget. Foto: Jan Partoft. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Formand om opråb fra sjællandske jordemødre: - Det her skal udbores Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Formand om opråb fra sjællandske jordemødre: - Det her skal udbores

Sjælland - 27. september 2021 kl. 12:25 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sjælland: Jordemødrenes opråb til regionsrådets medlemmer om mangel på hænder er overraskende. Men det er også blevet hørt og vil blive taget op politisk.

Sådan lyder reaktionen fra Gitte Simoni, formand for Udvalget for Arbejdsmiljø og Rekruttering i Region Sjælland, på det åbne brev Jordemoderforeningen Sjællandskredsen har sendt til de 41 regionsrådsmedlemmer.

- Vi har godt vidst, at der var en udfordring med at rekruttere jordemødre. Men vi troede faktisk, at det især var et stort problem i Region Hovedstaden, og at der var nogenlunde styr på den problematik i Region Sjælland, siger Gitte Simoni.

Hun vil have sat problemet med ubesatte jordemoderstillinger sat på dagsordenen til arbejdsmiljøudvalgets næste møde 4. oktober.

- Vi er nødt til at få en politisk involvering i den her problematik. Og så må vi have fakta på bordet. Hvor store udfordringer har vi på det her område? Hvor mange vakante stillinger har vi, og hvordan ser billedet ud med blandt andet vagtplanlægning og sammenhæng? Vi må have udboret omfanget af det her problem, siger Gitte Simoni, der roser jordemødrene for at råbe op.

- Vi har rigtig mange faggrupper i regionen og i vores sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt, at organisationerne, som jo er part i det her, er oppe på tæerne og siger højt til os politikere, når der er problemer, siger hun.

Region SJælland har med budgettet for 2022 iværksat en generel rekrutteringsindsats af personale, fordi mange sektorer er ramt af ubesatte stillinger.

Men jordemødrene efterlyser en en særskilt rekrutteringsindsats efter jordemødre fra regionen, fordi man dermed overser de udfordringer, der kan være i med at rekruttere inden for de enkelte faggrupper.

Men det er Gitte Simoni ikke enig i.

- Jeg synes faktisk, at vi i regionen er gode til at skille faggrupperne ad, og se på hvilke problemer der er i forhold til at rekruttere, inden for de enkelte faggrupper. Men det er et stykke tid siden, vi specifikt har kigget på jordemødrene i udvalget. Så det er godt, de nu råber op, siger hun.

relaterede artikler

Sjællandske jordemødre i opråb: Vi er presset i bund 27. september 2021 kl. 12:11