Mogens Jensen mente mandag, folkesundheden risikerede at blive sat over styr, hvis man beholdt nogle avlsmink. Nu har han skiftet mening. Men løbet er kørt, mener sjællandske minkavleres formand. Foto: Scanpix. Foto: Annette Bredmose/Philip Davali/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Mink-redningskrans har »ingen gang på jord« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Mink-redningskrans har »ingen gang på jord«

Sjælland - 12. november 2020 kl. 10:57 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Fødevareminsiter Mogens Jensen er vendt på en tallerken i spørgsmålet om at lade nogle få avlsmink overleve masseaflivningen af 15 millioner danske mink.

Mandag afviste han her i avisen et forslag fra en DTU-forsker om at etablere en slags Noah Ark for en gruppe avlsdyr, der kan danne basis for at genrejse minkproduktionen i Danmark.

»Selv hvis vi beholder en mindre mængde avlsdyr, vil det udgøre en risiko for folkesundheden, og når man gør sig så store indgreb, som vi har gjort over for minkbranchen i hele det her forløb, så er det ikke en risiko, som regeringen og jeg er villige til at løbe«, lød det i et skriftligt svar fra minsiteren til avisen.

Men tirsdag aften lød det pludselig sådan her i TV2 Midtvest:

- Vi gør, hvad vi kan for at se på, hvorvidt det er muligt at bevare avlsdyr, sagde Mogens Jensen til den regionale tv-station, der dækker ministerens egen valgkreds i Herning.

Mogens Jensen gentog budskabet i Folketinget i går onsdag. Her lagde han op til, at man kan udvælge 56.000 avlsdyr fordelt i enten nye højsikrede enheder eller på eksisterende farme.

Forslaget er ifølge Jyllands-Posten blevet positivt modtaget hos både De Konservative og Nye Borgerlige. Og Dansk Folkeparti har i løbet af ugen foreslået at lade en bestand af avlsdyr overleve på øen Lindholm i Stege Bugt.

Forslagene bliver mødt af hovedrysten af Ann-Mona Kulsø Larsen, minkalver og formand for Sjællands Pelsdyravlerforening.

- Jeg synes faktisk, det er spild af tid at diskutere de her forslag. Det har ingen gang på jord. Toget er kørt for dansk minkavl for længe, længe siden, siger hun til avisen.

I dag er der cirka 2,5 millioner avlsdyr i Danmark. Mink får ifølge Ann-Mona Kulsø Larsen i runde tal fem hvalpe pr. år. Og derfor vil det tage flere år før man kommer op på de 2,5 millioner mink igen. I bedste fald.

- En stamme på 56.000 moderdyr er ret lille. Der er stor risiko for indavl, og det er jo i det hele taget ikke sikkert, at alle dyrene er sunde. Der vil gå år med det, og det kan hverken vi eller følgeindustrierne vente på, siger Ann-Mona Kulsø Larsen.

Hun opfordrer politikerne til at komme videre og fokusere på at hjælpe minkfarmerne videre og samtidig lære af sagen:

- Eksempelvis kommer der lige om lidt en epidemilov. Der burde oppositionen da interessere sig for, om den bryder med grundloven, i stedet for at blive ved med at trampe rundt i det her, siger hun.