Formand: Busbesparelser »fuldstændigt uvirkelige«

Det lyder barokt, men det er sådan, virkeligheden er. Det fortæller Peter Jacobsen, formand for Region Sjællands udvalg for trafik, infrastruktur og miljø (DF), til DAGBLADET, Nordvestnyt og SJællandske.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) siger ifølge Jyllands-Posten, at Region Sjælland risikerer at miste 105 millioner kroner, som de får i dag til erhvervsfremme.

- Jeg er med på, at man fjerner en opgave, og dermed den økonomi, der hører til. Sådan er det, og det accepterer jeg. Men det, der er svært, er, hvis man bare tager udgangspunkt i et gennemsnit eller et excelark, i stedet for at kigge ned i hver enkelt region og ser på, hvad pengene reelt er brugt på.