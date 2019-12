Se billedserie Boris Hansen og Nanna Foss har givet sig selv 60 uger til hver især at have en bog klar til udgivelse på Bogforum 2020. Processen bliver grundigt dokumenteret i en videoføljeton og på de sociale medier. Foto: Lars Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Forfattere sænker paraderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forfattere sænker paraderne

Sjælland - 28. december 2019 kl. 15:55 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var en rigtig dum idé - men en dum idé, vi ikke kunne give slip på.

Ordene kommer hen over et skævt smil fra Boris Hansen, som sammen med forfatterkollegaen Nanna Foss har kastet sig ud i det vilde projekt hen over 60 uger at dokumentere processen med hver især at skrive en ny roman. Planen er at få skrevet og færdigproduceret to bøger, som kan præsenteres på Bogforum i slutningen af oktober 2020. Alle interesserede kan undervejs følge de to forfatteres glæder og trængsler på hjemmeside, YouTube, Facebook og Instagram.

Konceptet er så vidt vides det første af sin art herhjemme, men Nanna Foss er ikke i tvivl om, at interessen er der. Brugernes reaktioner og kommentarer til de første fire afsnit af føljetonen tyder da også på, at hun har ret.

- Jeg har ikke set det i denne form tidligere. Der er sikkert lavet dokumentarer, hvor man følger en forfatters skriveproces, men ellers er det jo mest andre typer kunstnere, man har koncentreret sig om i den type programmer - musikere for eksempel. Men jeg tror også, at mange har en opfattelse af, at forfatterlivet er sindssygt kedeligt; at du bare sidder og skriver - og så rejser du dig, når du er færdig. Og så er der kommet en bog ud af dét. Vi vil gerne formidle, at det er så meget mere end det. Vi vil gerne tage folk med bag kulisserne, fortæller Nanna Foss.

- Dét at lave det som et fortløbende produkt og systematisere det inden for en ramme, der hedder »60 uger«, gør, at vi er nødt til også at dele, når det ikke går godt. Vores »tag-line« har hele tiden været »forfatterlivet uden filter«. En ny bog på 60 uger er målet, men det hele bliver jo også en del af fortællingen, hvis ikke det lykkes at udgive to bøger. Det er også vigtigt at vise, hvordan vi hjælper hinanden, når det ikke kører, og vi kommer i problemer, siger hun.

Frustreret for åben skærm Et godt eksempel på dette kan man se i afsnit fire. Her har de to forfattere testlæst hinandens første sider af udkastene til de kommende bøger. Her har Nanna gået så grundigt til værks med Boris' sider, at han - efter mødet, hvor de giver hinanden kritik - efterlades lettere desillusioneret oven på Nannas »dekonstruktion« af de skrevne sider. Da vi møder ham og Nanna et par uger senere, er humøret dog atter opadgående hos Boris, som ellers måtte udstille sine frustrationer for rullende kamera - sådan er præmissen for projektet.

Blå bøger Nanna Foss

Født i 1985

Bor i Egebjerg i Odsherred sammen med sin mand og deres fire børn.

Har udgivet fire bind i Spektrum-serien samt skrevet en lang række noveller og bidrag til forskellige antologier og tekstsamlinger.

Har en masteruddannelse fra Forfatterskolen for Børnelitteratur og arbejder som skriveunderviser og foredragsholder over hele landet.

Læs mere på Nannas egen hjemmeside: www.nannafoss.dk.













Boris Hansen

Født i 1981

Bor i Aarhus sammen med sin kæreste og deres datter.

Har udgivet »Marburg-Eksperimentet«, fantasy-trilogien »Den Ældste Myte« samt »Panteon-sagaen«.

Er uddannet cand.it, og arbejder på freelance-basis med at udvikle digital underholdning og interaktive fortællinger.











Læs meget mere om de to forfattere og »60 Uger Til Udgivelse« på

Projektet og forfatterne kan desuden følges på Læs meget mere om de to forfattere og »60 Uger Til Udgivelse« på www.60uger.dk Projektet og forfatterne kan desuden følges på www.facebook.com/60uger og www.instagram.com/60uger - Det - at åbne for det hele - er kommet mere naturligt, end jeg frygtede i starten. Også når det ikke går efter planen. Det er lidt som at stå på en scene og tale til et publikum. Det har jeg altid haft nemmere ved end den dér personlige deling af, hvad jeg føler og tænker i en intim samtale. Det hjælper også at sætte ord på frustrationerne. Selvfølgelig lægger det et pres at inddrage andre, men det er også et skub i forhold til at komme videre, siger Boris Hansen og nævner samtidig, at han efter den seneste episode modtog private beskeder, hvor folk udtrykte deres bekymring for ham og hans kommende bog.

- Vi får god respons, når vi tør sænke paraderne. Der er også et afsnit, hvor Boris fortæller om, at han lige skal sætte sig op til at agere professionel og komme ud blandt andre på en bogmesse. Det kom der også gode tilbagemeldinger på, fortæller Nanna Foss, som samtidig understreger vigtigheden af, at filteret i høj grad slåes fra, når videosekvenserne skal optages og redigeres.

- For mig har det altid været vigtigt at turde vise også, når det ikke går godt. Da jeg var barn og ung, havde jeg opfattelsen af, at forfattere var sådan nogle overnaturlige væsener, der bare havde styr på det hele. At de bare skrev et første udkast, der fungerede og så udgav en bog. Jeg kendte intet til, hvor forskelligartet og hård en proces det kan være at skrive en bog. Så i forhold til at formidle, hvad man går igennem som forfatter, er de sociale medier i det moderne forfatterliv jo en kæmpe medspiller, siger hun.

Det er altså med paraderne nede og frit løb for tanker, glæder og frustrationer. Det er nødvendigt for at tegne et så realistisk billede af forfatterlivet som muligt, mener Nanna Foss.

- En del af vinklen er også, at man nogle gange sidder derhjemme og ikke er udadvendt. Nogle gange er det en facade, man tager på. Helt personligt har jeg det virkeligt svært om vinteren og har tendens til vinterdepression. Vi har da også talt om også at fortælle om skyggesiderne af den kreative proces - og i den forbindelse om, hvor meget man lægger af sig selv over i sine karakterer. Jeg har en hovedperson, som også har de depressive tendenser, men smiler og udadtil har styr på det hele - og i virkeligheden er han ved at gå i stykker indeni. Kan det komme for tæt på med en karakter, når man også har det sådan selv? Hvor meget skal man give af sig selv, og hvor meget skal man holde ud i strakt arm? siger hun.

Hurtigt videre... Hvor Boris Hansen knokler med at finde frem til den første i en ny serie af romaner, fortsætter Nanna Foss sin populære Spektrum-serie, hvor hun arbejder på femte bind. Hun har først for nyligt sluppet bind fire og kan godt mærke, at det kræver kræfter og fokus at omstille sig til en helt ny roman så hurtigt.

- Det kan godt være svært at skifte gear mellem to forskellige hovedpersoner og processer. Slutprocessen i en bog er meget med at nørkle med detaljerne, tænke markedsføring og tage sig af en del praktiske ting. Nu skal jeg koldstarte på en ny hovedperson og finde ind i hovedet på vedkommende. Det er helt forfra, siger hun.

Umiddelbart kan slutningen af oktober 2020 lyde som et sted langt ude i fremtiden, men i forhold til at få en roman ud på det tidspunkt begynder tidspresset for alvor at presse de to forfattere.

- Det nytter ikke at blive færdig med at skrive dagen før Bogforum. Bogen skal nå at redigeres, korrekturlæses og trykkes. Der skal laves en forside, en bagsidetekst og pr-materiale. Så den skal faktisk skrives færdig i løbet af foråret, siger Nanna Foss.

Hun har af samme årsag opsagt sit deltidsjob som underviser, og Boris Hansen, der freelancer som konsulent inden for digital formidling, holder også kalenderen fri for opgaver i starten af det nye år.

Næste afsnit af »60 Uger Til Udgivelse« udkommer i januar. Imellem afsnittene kan man følge de to forfatteres succesoplevelser, nedture og kamp mod tiden på de sociale medier.