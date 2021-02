For 10 år siden måtte den daværende SRSF-regering opgive en betalingsring om København. Nu foreslår Eldrupkommissionen en trængselafgift for kørsel i København og Frederiksberg Kommjuner. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Foreslår trængselsafgift i København: SF og R jubler

Sjælland - 12. februar 2021 kl. 11:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Eldrup-kommissionen anbefaler i sin elbil-rapport fredag, at man indfører en trængselafgift i København og på Frederiksberg.

For selv om der kommer flere elbiler, så ændrer det ikke på, at hovedstadsområdet sander til i biler. Derfor Eldrupkommissionen at der »igangsættes et projektarbejde med en dybdegående analyse af effekterne af en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg«.

I første omgang som en forsøgsordning med nummerplade-scanninger, som man kander det fra eksempelvis Storebælt.

Udmeldingen får opbakning fra SF's transportordfører Anne Valentina Bertehelsen:

- Kommissionen siger, at det nemt kan lade sig gøre at sætte i gang, og vi mener, at man kunne bruge pengene derfra til at sænke elafgiften, så elbilejerne ikke skal betale så meget for at lade op hjemme i carporten eller ved kantstenen, hvor de bor, siger hun.

De Radikales skatteordfører Kathrine Olldag er ogsåp positiv.

Hun peger på, at man allerede har lignende ordninger i Sverige og Norge.

- Men vi skal bare passe på med at sætte os mål for, hvor mange penge, trængselsafgiften skal indbringe og hvad de skal bruges til. For så maler vi os selv op i et hjørne, hvor folk bliver sure, ligesom med Betalingsringen. Det her det handler om at nedbringe trængslen og mindske forureningen, siger hun.

