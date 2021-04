Send til din ven. X Artiklen: Forbruget af elektronik gik op med 70 procent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbruget af elektronik gik op med 70 procent

Sjælland - 06. april 2021 kl. 17:00 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

På overfladen har coronakrisen ikke betydet det store for forbruget i Syd- og Vestsjælland. Syd- og vestsjællænderne brugte faktisk nogenlunde det samme i 2020 som i 2019 - endda en smule mere. Knap 300 kr. i gennemsnit svarende til 0,3 procent.

Til sammenligning faldt københavnernes forbrug gennemsnitligt med over 5000 kr. i samme periode. Det viser tal fra Danske Bank, der har målt danskernes forbrug med kort og Mobile Pay. Tager man også højde for, at kontantforbruget er faldet, og der generelt købes færre biler, er det samlede forbrug dog også faldet i Syd- og Vestsjælland, om end noget mindre end andre steder.

Men hvor det overordnede forbrug ikke har forskudt sig meget, så dækker det over voldsomme udsving, hvis man dykker ned i, hvad der rent faktisk er blevet brugt penge på.

Elektronikforretningerne er nogle af de steder, hvor borgerne i Syd- og Vestsjælland i 2020 lagde flere penge. Hvor de i gennemsnit brugte godt 900 kr. på elektronik i 2019, steg tallet til knap 1.600 kr. i 2020. En stigning på hele 70 procent. Det fremgår ikke af analysen fra Danske Bank, hvilken slags elektronik sjællænderne har investeret i, men mon ikke et kvalificeret gæt kunne lyde på, at der er røget mange fladskærme ud til de syd- og vestsjællandske hjem.

Hjemmearbejde spiller ind Steen Dolberg, der er områdedirektør i Danske Bank i Syd- og Vestsjælland, mener, at det store omfang af hjemmearbejde under coronakrisen har spillet kraftigt ind på, hvad borgerne har brugt penge på under krisen.

- Mange, der arbejder hjemme, har spottet et behov for nye møbler, en ny fladskærm eller sågar et nyt hus. Under coronakrisen har der jo været god tid til at se nøjere på tingenes tilstand derhjemme, og det har uden tvivl hos mange medført ideer til, at mange ting godt kan gøres anderledes og se anderledes ud, lyder det fra Steen Dolberg.

Han påpeger i samme forbindelse, at der sådan set ikke er noget mærkeligt i, at der er brugt penge på eksempelvis nye møbler og elektronik i Syd- og Vestsjælland.

- I det område er mange jo beskæftiget i byggeriet og entreprenørbranchen, og her har der jo været fuld fart under krisen. Folk har derfor ikke været ramt af ledighed, så der har været penge at købe for. Anderledes ser det ud i København, hvor mange er beskæftiget i oplevelsesbranchen, der jo er hårdt ramt af coronakrisen. Mange har derfor mistet jobbet derinde, forklarer områdedirektør Steen Dolberg.

Genåbning rykker At folk har opholdt sig mere i hjemmet afspejles også af et fald på brændstofforbruget på knap 10 procent, mens syd- og vestsjællænderne omvendt har brugt næsten 3000 kr. mere i gennemsnit på dagligvarer i 2020 sammenlignet med 2019.

- Jeg har aldrig set så store forskydninger i forbruget som dem, vi har set over det seneste år. Selvom der er forskel på, hvordan det har ramt i Syd- og Vestsjælland i forhold til for eksempel København, så er det alligevel bemærkelsesværdigt, hvor ens det ser ud. Det er ikke mindst, fordi forskydningerne i høj grad skyldes restriktionerne, der i vid udstrækning har været ens i hele landet, siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

Fra den 8. marts kunne mange butikker igen begynde at holde åbent, og det ses tydeligt i forbrugstallene. Det samlede salg i detailhandlen eksklusiv dagligvarer lå i ugen op til genåbningen 10 procent under normalt, mens det i den første uge af genåbningen lå hele 31 procent over normalen.

Blandt andet i tøjbutikkerne var der en massiv stigning, og fra at have intet tøjsalg i fysiske butikker steg det fra den ene dag til den anden til 16 procent over normalen. Overordnet peger tallene på, at syd- og vestsjællænderne har mod på at vende tilbage til forretningerne, så snart de får muligheden.

Støt de lokale butikker Steen Dolberg opfordrer til, at man i den kommende tid tænker lidt ekstra på at støtte det lokale erhvervsliv, da det for mange trods den delvise genåbning er økonomisk svære tider:

- Vi skal værne om vores lokalsamfund. Hvis Syd- og Vestsjælland skal fortsætte med at være et attraktivt sted at bo og drive virksomhed, kræver det, at vi lokale også handler hos de lokale virksomheder. Det sikrer lokale arbejdspladser og skattekroner, der kan gavne på velfærdsområder som kultur, skole og sundhed.