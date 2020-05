Mia Kristina Hansen er formand for Foreningen for Børn med angst og har selv en søn med angst. Arkivfoto

Forældre til børn med angst mødes online

Siden Danmark for to måneder siden lukkede ned, har det ikke være muligt at mødes i større fælleskaber. Derfor har Foreningen for Børn med angst oprettet online workshops, hvor forældre til børn med angst kan mødes.

I en tid hvor samfundet har været lukket ned på grund af coronakrisen og med et forsamlingsforbud på ti personer har mange været nødt til at tænke kreativt for at kunne mødes uden at være i det sammen rum.

Det samme gælder for Foreningen for Børn med angst, der har oprettet online workshops, hvor forældre kan mødes med ligesindede online og dele deres tanker og frustrationen under coronakrisen.

Mia Kristina Hansen, der er formand for Foreningen for Børn med angst og selv har en søn med angst fortæller, at det kan være svært for andre at forstå livet og hverdagen med et barn med angst.

Og derfor kan forældre til børn med angst nemt føle sig isoleret, hvis de ikke har ligesindede at tale med.

- Da det ikke længere var muligt at mødes fysisk gik vi i gang med at udtænke nye muligheder. Det blev til de her online worskhops som er forældre fællesskaber, hvor forældre til børn med angst kan mødes og dele deres frustrationer, bekymringer og give hinanden inspiration til at tackle hverdagen med corona og børnenes angst, siger Mia Kristina Hansen.

Hun fortæller, at nogle af børnene med angst har fået det sværere under coronakrisen, mens det for andre børn har været en god pause for dem.