Beboere på plejecentre og det sundhedspersonale, der har fået første vaccine, står forrest til at få andet stik, selv om Region Sjællands sidste portion vacciner var halvt så stor som forventet. Foto: Kenn Thomsen

For få vacciner: Borgerne står forrest til andet stik

Sjælland - 23. januar 2021 kl. 10:39 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Alle plejecenterbeboere, der er vaccineret første gang, får andet stik nu, selv om Region Sjælland har fået så få vacciner. Men mange ældre over 65 år kan ikke blive vaccineret endnu.

I denne uge modtog Region Sjælland 4320 vacciner, og det er godt halvdelen af, hvad man egentlig havde regnet med. Pfizer-BioNTechs melding om, at Danmark får færre vacciner har omgående kunnet mærkes i regionen.

- Det betyder, at vi må foretage en meget skarp prioritering. Det er enormt beklageligt og en situation, vi er kede af. Men det er ens i alle fem regioner, og vi kan ikke rigtigt gøre noget, siger Trine Holgersen, der er direktør for Det nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland og står i spidsen for vaccinationsindsatsen.

Så mange er vaccineret 180.555 danskere er pr. 22. januar vaccineret 1. gang. Det svarer til 3,09 procent af befolkningen.

9.264 er færdigvaccineret med 2. stik

I Region Hovedstaden er 58.963 vaccineret 1. gang og 570 2. gang.

I Region Sjælland er 21.150 vaccineret 1. gang og 5.577 2. gang.

I Region Syddanmark er 39.373 vaccineret 1. gang og 2.246 2. gang.

I Region Midtjylland er 41.130 vaccineret 1. gang og 850 2. gang.

I Region Nordjylland 19.419 vaccineret 1. gang og 13 2. gang.

Se hvornår du kan forvente at få vaccinen på vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelen. Plejecenterbeboerne er første prioritet.

- Vi skal i mål med at få vaccineret beboerne på regionens plejecentre, som har fået første vaccine. Samtidig vil vi meget gerne give det frontpersonale, som har fået første stik, deres andet stik, siger Trine Holgersen.

Hun forventer, at alle cirka 5500 mennesker, der bor på plejecenter i Region Sjælland, er vaccineret færdig i løbet af næste uge. Desuden er det også forventningen, at særlig sårbare hjemboende ældre over 85 år, der modtager hjemmepleje eller praktisk hjælp, med enkelte undtagelser har fået 1. vaccine i løbet af den kommende uge.

Der skal gå mindst 21 dage og højst 42 dage mellem første og andet stik.

- Jeg regner bestemt med, at det lykkes. Men hvis vi kommer til at stå i en situation, hvor vi mangler en vaccine, så,vil det være borgerne som prioriteres før sundhedspersonalet som udsættes til ugen efter. Der er ikke dokumentation for at vaccinere med mere end 42 dage mellem første og andet stik, så vi kender ikke virkningen, hvis det skulle blive overskredet. Derfor holder vi os til de 21-23 dage mellem første og andet stik, og maksimalt 42 dage, siger Trine Holgersen.

Hvis der er kommet Covid-19 på et plejecenter efter, at beboerne er vaccineret første gang, kan de ikke vaccineres 2. gang, før de er raske.

Skuffer mange ældre Mange ældre over 65 år i egen bolig, der får enten praktisk hjælp eller hjemmepleje, har fået at vide, at de kan bestille en tid til første vaccination. Men de bliver nødt til at væbne sig med tålmodighed, for de svigtende leverancer har lukket for tider i vaccinecentrene.

- Vi mangler at vaccinere omkring 7800 af gruppen over 65 år med hjælp i eget hjem. Mange ringer og kan ikke forstå det. Vi er meget kede af, at vi bliver nødt til at bede dem om at være tålmodige lidt endnu, siger Trine Holgersen, der understreger, at der ikke åbnes tider, før der er vacciner.

- Vi melder ud på vores hjemmesider og til medierne, så snart vi kan vaccinere flere.

Ukendt antal vacciner næste uge På torsdag får Region Sjælland næste portion vacciner, det er foreløbig uklart, hvor mange man modtager.

Ifølge seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen har Region Sjælland vaccineret 21.150 mennesker første gang og 5577 anden gang. Det er det højeste antal færdigvaccinerede i de fem regioner. Til sammenligning har Region Hovedstaden kun nået at vaccinere 570 mennesker anden gang (58.963 første gang).

