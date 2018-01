Jacob Jensen (V) kan sagtens forestille sig, at regeringen snupper en tredje bølge med udflytning af statslige arbejdspladser som led i planen "Bedre Balance". Foto: Per Christensen

Folketingsmedlem tror på ny bølge udflytning

Folketings- og regionsrådsmedlem Jacob Jensen (V) er især begejstret for, at regeringens plan om udflytning af cirka 4000 statslige arbejdspladser fra hovedstads-området til resten af Danmark også omfatter 10 såkaldte uddannelses-stationer - heriblandt en bioanalytikeruddannelse i Kalundborg og en produktionsteknolog-uddannelse i Nykøbing F.

- Det er det helt rigtige, både Kalundborg og Nykøbing F har rigeligt af arbejdspladser, men mangler opkvalificering af arbejdskraften, og det er uddannelser, det lokale erhvervsliv har brug for. Uddannelsespladser kan være med til at trække væksten, og det giver et reelt alternativ for unge, der ellers nærmest automatisk er flyttet til Roskilde eller København for at uddanne sig, siger Jacob Jensen.