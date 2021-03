Kathrine Olldag har boet på Sjælland i mange år, og hun bliver i Vordingborg, selv om hun formentlig stiller op for De Radikale i Vestjylland. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Folketingsmedlem forlader Sjællands Storkreds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folketingsmedlem forlader Sjællands Storkreds

Sjælland - 10. marts 2021 kl. 11:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Opbruddet i den radikale folketingsgruppe har skabt en åbning, der passer Kathrine Olldag godt. Hun går efter at blive spidskandidat i hjemstavnen Vestjylland, men bliver boende i Vordingborg.

48-årige Kathrine Olldag kom i Folketinget i 2019 i Sjællands Storkreds.

- Jeg er blevet anbefalet som spidskandidat af både bestyrelsen i Herning og bestyrelsen i Viborg. Det giver rigtig god mening, for som meningsmålingerne står nu får vi nok ikke to valgt i Sjællands Storkreds (Zenia Stampe er det andet radikale folketingsmedlem i storkredsen), jeg har levet mine første tyve år i Herning, kender egnen og har mange venner og familie i området. Det var et besøg af Johs. Poulsen på gymnasiet (tidligere folketingsmedlem og mangeårig kommunalpolitiker i Herning, red.) som overbeviste mig om, at jeg jo nok var radikal, siger Kathrine Olldag.

Den vestjyske kreds er ledig, fordi De Radikales politiske ordfører Andreas Steenberg forlader kredsen for at overtage Østjyllands Storkreds, der blev ledig, da Morten Østergaard bebudede sit farvel til politik.

Kampen om de radikale mandater kan i det hele taget blive tæt. Også i hovedstaden, hvor Klaus Bondam satser på at gøre comeback i den kreds på Vesterbro i København, der blev ledig, da Ida Auken blev socialdemokrat.

Men selv om Kathrine Olldag håber på, at de radikale medlemmer i Vestjylland stemmer ja til hendes kandidatur i slutningen af april, glemmer hun ikke de sjællandske udfordringer.

- Det er stadig min holdning, at Syd- og Vestsjælland er et af de mest oversete områder i Danmark, hvor den overdrevne centralisering har haft mest negativ betydning. Det kommer jeg til at fortsætte med at have fokus på, siger Kathrine Olldag.'

Hun er De Radikales landdistrikts- og ø-ordfører, menneskerettighedsordfører, fødevareordfører, skatteordfører og kommunalordfører.

- De passer mig utroligt godt, så det håber jeg, at jeg kan beholde. Men jeg begynder jo ikke lige pludseligt at være landdistriktsordfører kun for Vestjylland. De områder, som jeg går op i, er jo mindst lige så aktuelle i Sjællands Storkreds, siger Kathrine Olldag, der er cand.mag i kunsthistorie »en uddannelse, jeg aldrig har brugt«. Da hun kom i Folketinget, forlod hun jobbet som leder af Talentskolen i Næstved (tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der drømmer om en kreativ levevej).