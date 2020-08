Se billedserie Mette Frederiksen (S) var imponeret over bredden i spørgsmålene, da hun indtog Restaurant Håndværkeren i Roskilde: - Jeg skal da vist bare tage til Roskilde, hvis jeg vil vide, hvad folk mener om tingene. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Folketinget skylder for efterlønnen

Sjælland - 27. august 2020 kl. 21:48 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den forringede efterløn og udsigten til stigende pensionsalder betyder, at Folketinget »skylder« danskerne en løsning.

Det slog statsminister Mette Frederiksen (S) fast, da hun torsdag gæstede Roskilde.

Sjællandske Mediers læserarrangement kom i høj grad til at handle om Arne-pensionen.

- Noget af styrken ved det danske samfund er vores samfundskontrakt; når vi har gjort vores pligt, så er der også nogle rettigheder, men vi har haft nogle år, hvor rettighederne er blevet mindre på arbejdsmarkedet, og det vil vi gerne genoprette. Vi skal passe på dem, der har haft det længste og også ofte det hårdeste arbejdsliv, siger Mette Frederiksen.

En spørger ville gerne vide, hvorfor der ikke tidligere var kommet en obligatorisk pensionsindbetaling, »så alle har en sum penge, og selv kan bestemme, hvornår de vil gå«.

Det udløste roser til Poul Schlüter (K), der i 1980'erne var statsministeren, som tog de første skridt til en egentlig arbejdsmarkedspension ved en trepartsaftale med arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse.

- Det var utroligt klarsynet og betyder, at vi efterhånden har bygget pensionsordninger op, der er enestående i international sammenhæng. Men der er to problemstillinger: Dem, der ikke har en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, har ikke tilstrækkelig pensionsopsparing, og almindelige lønmodtagere bestemmer ikke selv, hvornår de vil gå på pension. For nogle menneskers vedkommende vil pensionen først træde i kraft for sent. Jeg ønsker en løsning for dem, der har gjort deres, siger Mette Frederiksen.

Hun tøver med at gå med på tanken om at udvide »Arne-pensionen« til at omfatte flere mennesker, hvis ikke alle tre milliarder kroner årligt bliver brugt.

- Nu skal det jo lige vedtages først. Men jeg regner da med at få flertal. Folketinget skylder at få rettet op på den forringede efterløn og stigende pensionsalder. Mange ældre ufaglærte og faglærte vil gerne arbejde videre på en eller anden form for seniorordning. Men folk, der er slidt, skal saftsuseme have muligheden for at gå fra.

En spørger efterlyste en bedre ordning, så ikke-nedslidte ikke kan bruge den, men kun mennesker der helt sikkert er nedslidte.

Her melder statsministeren - forventeligt - hus forbi:

- Der vil altid være nogen, som falder ved siden af. Det vil der også, hvis det er en visitation, hvor en læge og en sagsbehandler skal afgøre, at folk er nedslidte. Vi vil give en rettighed, for det er det mest retfærdige. Jeg kender ingen, der har arbejdet 44 år, som ikke har en eller anden grad af nedslidning, og i den generation er pligt-tankegangen så stærk. Hvis alverdens Arne'r kan, så vil de arbejde. Om ikke andet er ydelsen så markant lavere end lønnen.

