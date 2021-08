Der var god talelyst om det alvorlige emne, men knapt fuldt hus, da Foreningen Fri af Misbrug diskuterede udfordringer og løsninger på misbrugsproblemer på Folkemødet Møn fredag.: Foto: Jens Wollesen

Folkemøde: Vi tør ikke tale om stofmisbrug

Sjælland - 20. august 2021 kl. 16:38 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Biografen i Stege, Bio Møn, lagde fredag lærred og velurstole til en debat om stofmisbrug i familier og særligt det tabu, det ofte er omgivet af. Det var Foreningen Fri af misbrug, der havde inviteret til debat, og ved scenen for enden af biografstolene var det SF's børneordfører Jakob Mark, Anne Camilla Nielskov direktør i Foreningen Fri af Misbrug og Lars René Pedersen, centerleder i Center for Rusmidler i Vordingborg kommune, der havde taget plads.

Det er børnene og de unge, der er centrum for Folkemødet Møns første dag, fredag. Således også i denne debat, som blev indledt med en kortfilm om emnet, hvor konsekvenserne for børn af forældrenes misbrug blev italesat.

Og de klare facts taler for sig selv: En tredjedel af de børn, der vokser op i familier med misbrug, udvikler selv et misbrug som voksne. Og en tredjedel udvikler psykiske problemer.

Men det kan være svært at spotte og sætte ind i tide, først og fremmest fordi emnet er tabubelagt hos både misbrugere og omgivelserne - inkl. dem, som misbruget går ud over.

- Mange henvender sig til os i forbindelse med forbrug af hash, kokain, eller receptpligtig medicin. Men der er mange flere familier, end man tror, hvor det er et problem. Vi taler meget om alkohol, og det er også et stort problem, men det her emne omkring stoffer er underbelyst - vi ved ikke særlig meget om de familier, og vi taler ikke så meget om det. Der er en stor grad af social arv i det, som vi skal forsøge at bryde' siger Anne Camilla Nielskov fra Foreningen Fri af Misbrug.

Tabu om misbrug Hun peger på, at for de mange, der ikke selv henvender sig, er det svært for myndigheder som fx kommuner at spotte - særligt i på overfladen velfungerende familier.

- Mange børn til misbrugsforældre går rundt med det selv, for det er tabuiseret, og det kan derfor være svært for os at få fat i forældrene. Og børn gør som deres forældre, de vokser op og lærer de samme mønstre, siger Lars René Pedersen. Han understreger, at man i Vordingborg Kommune forsøger sig med en tidlig og forebyggende og opsporende indsatser.

- Jeg er enig med regeringen i, at børnene kommer først, som statsministeren sagde i en nytårstale. Men børnene har også brug for deres familier, derfor skal vi lave en helhedsorienteret indsats for familierne. Tidligere, da jeg startede i politik, talte man stort set ikke om området for de mindste børn. Jeg mener, at der er kommet en forståelse for, at der skal sættes tidligere ind, siger Jakob Mark. De øvrige deltagere nikker.