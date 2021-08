Undervisningsministeren svarer på spørgsmål fra elever fra Sydsjællandske skoler og ungdomsuddannelser. Foto: Martin Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Folkemøde: Unge stillede skarpe spørgsmål til deres minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkemøde: Unge stillede skarpe spørgsmål til deres minister

Sjælland - 20. august 2021 kl. 13:02 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Undervisningsminister Pernille Rosenkratz-Theil svarerede beredvilligt og åbenhjertigt fra spørgsmål fra elever fra ungdomsuddannelser og Folkeskolens ældste klasser på første dag på Folkemødet på Møn, der er tilegnet de unge.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil svarerede beredvilligt og åbenhjertigt fra spørgsmål fra elever fra ungdomsuddannelser og Folkeskolens ældste klasser på første dag på Folkemødet på Møn, der er tilegnet de unge.

Et af de første spørgsmål fra en studerende lød på, hvorfor uddannelserne og jobmarkedet er så kønsopdelt, selvom vi har ligestilling i Danmark.

- Vores skolegang er meget teoretisk, og mange unge får ikke i tilstrækkeligt omfang stiftet bekendtskab med det, de skal bagefter, og så er man mere tilbøjelig til at gå i forældrenes fodspor i stedet for selv at tage stilling aktivt. Det er svært at ændre 2000 års kønsopdeling, men meget afhænger af, hvad vi præsenterer de unge for under uddannelsen, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil blandt andet.

Arrangementet gik under titlen »Talk to me - 20 Spørgsmål til undervisningsministeren«, hvor elever fra FGU Vordingborg, ZBC, Vordingborg Gymnasium og Celf i Nykøbing F. havde fået mulighed for at forberede to spørgsmål hver, men da ministeren havde en stram kalender, var de ikke alle, der nåede at stille begge spørgsmål.

Det at stille sig op og tale til en minister, det er noget, der kan give de unge noget selvtillid. Og ikke mindst, så får de en følelse af, at deres stemmer også har betydning, selvom de ikke har stemmeret, og at de kommer ud med deres holdninger, siger Diana Telvig, der er lærer på grundforløbet på fødevareuddannelsen i Nykøbing Falster.

Hun har sammen med lærere fra de øvrige uddannelsesinstitutioner været med til at udvælge de unge, der skulle stille spørgsmål til ministeren. Det foregik i øvrigt helt 'unplugged', forsikrer Erik Harr, der er formand på Folkemødet på Møn. Ministeren har altså ikke fået spørgsmålene på forhånd.

Klima og karakterer En 10-klasses elev spurgte ind til, om karakterskalaen ikke er uretfærdig, man bliver jo ikke belønnet for en god indsats, kun for resultatet, lød ræsonnementet.

Og selvom nogen måske vil mene, at det er slutresultatet, der tæller, så greb undervisningsministeren bolden

- Det er et ualmindeligt godt spørgsmål. Vi skal i næste uge til at forhandle om netop hvad der skal erstatte de nationale tests, og en af de ting, vi har liggende, det er, hvordan vi får skruet det sammen, så det ikke kun er det faglige standpunkt, men også andre parametre, der tæller, sagde ministeren.

Hun understregede, at hun på grund af de igangværende forhandlinger ikke kunne sige noget om det lige nu. Hun mener dog, at karakterskalaen er helt skæv, fordi der er et for stort spring mellem de midterste karakterer

Også erhvervsuddannelsernes - blandt nogle - image, som værende mindre fine, blev berørt.

- Hør nu her, hvor mange mener ikke, at klimaforandringer er vigtige, spurgte ministeren retorisk forsamlingen. Der blev rejst fingre og nikket anerkendende.

- For alle dem, der gerne vil gøre noget for klimaet, der er en erhvervsuddannelse en af de rigtige veje at gå - for det er dem, der rent praktisk skal indrette vores samfund til fremtiden, sagde Pernille Rosenkrantz Theil, inden hun tog videre til en skole på Møn.