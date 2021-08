Fra Venstre: Daniel Kristiansen, socialrådgiver og medlem af Landsforeningen Sind Ungdom, Socialrådgiver og kommunalvalgskandidat for Socialdemokratiet Malene Thackrah og Harald Pedersen, socialrådgiver. Foto: Martin Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Folkemøde: Corona har gjort det sværere for udsatte unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkemøde: Corona har gjort det sværere for udsatte unge

Sjælland - 20. august 2021 kl. 14:00 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Hvis man har det svært hjemme med forældrene eller med sine søskende, så kan mere end et års nedlukning gøre det meget værre. Det var et af de emner, der blev debatteret, da Dansk Socialrådgiverforening var vært for debatten 'Unges Trivsel i en coronatid', der også blev gæstet af Landsforeningen Sind Ungdom foruden 3-40 unge fra folkeskolingens udskoling, gymnasier og ungdomsuddannelser fredag middag på Storegade i Stege på Møn.

-Dem, der er i familier, der i forvejen ikke er så velfungerende, de har haft det særlig hårdt under nedlukningen af samfundet. Hvis far og mor ikke har det godt sammen, den ene har et misbrug eller der måske er en skarp tone. Det er svært at håndtere som unge i fx 13-17års-alderen. Det er vigtigt, hvis man kan se, at en kammerat hænger med hovedet, at man så spørger ham eller hende, om vedkommende er OK, og om man kan hjælpe, siger Daniel Kristiansen, fra Landsforeningen Sind Ungdom. Han suppleres af debattens anden deltager, Malene Thackrah, der er socialrådgiver og kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Høje Taastrup Kommune.

Nedlukning kan give ensomhed.

Hun peger på, at der har været flere underretninger af forskellig art - fx til Børnetelefonen og andre lignende hjælpelinjer- under corona-pandemien sammenlignet med tidligere. Det kan både være i forbindelse med ensomhed eller andre former for mistrivsel. Alle kommuner har tilbud om, at man kan henvende sig og få hjælp, hvis man har det svært, påpeger panelet.

- For børne- og ungeområdet, kan vi se, at der har været flere underretninger fra skoler og børnehaver, der kontakter kommunerne og gør opmærksom på, at her er et barn, der ikke har det godt. Vi kan se, at under corona, der er det faldet væsentligt, men når vi så har åbnet op igen, er det steget væsentlig, fordi der ikke er nogle voksne, der har kunnet holde øje med dem, siger Malene Thackrah.

Under nedlukningen har mange børn og unge fået online-undervisning og har i højere grad set venner og familie på compueterskærmen end i virkeligheden. Det har givet et større »behov« for at bruge de sociale medier, men det har også en slagside på grund af det hårde sprog, der ofte bruges. Og fællesskaberne med kammeraterne er ikke det samme på de sociale medier som når man mødes fysisk, og det kan få mange unge til at føle sig ensomme eller udstødte, lød det i debatten.

- Det er lidt paradoksalt, at det hedder de sociale medier, for man står jo egentlig alene med mange af de udfordringer, der er der. På baggrund af corona er det blevet mere inn at bruge sociale medier, og i den forbindelse er der kommet meget fokus på sproget. Det er ikke altid, man tænker på, hvem der sidder i den anden ende. Men man er til syvende og sidst alene, og det kan være svært at håndtere siger Daniel Kristiansen.

Folkemødet på Møn har fokus på unge fredag og fortsætter til og med lørdag.