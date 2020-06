Folk går og løber stafet for kræftsagen uden at mødes

Den traditionsrige Stafet for livet, der hylder kræftoverlevere og indsamler midler til Kræftens Bekæmpelse foregår i virtuelle fællesskaber i år.

Sjælland - 03. juni 2020 kl. 17:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mennesker med svækket immunforsvar er nogle af de mest udsatte for at få et grimt forløb med Covid-19, og det har mange kræftramte. Derfor er de fleste af årets lokale Stafet for livet-arrangementer er blevet aflyst.

Men i stedet for at mødes og gå eller løbe for kræftsagen, har flere lokale grupper rundt om i landet fundet ud af mødes i virtuelle rammer i stedet for.

- Vi er blevet meget inspirerede af Danmark Løber, så vi satte os for at udvikle ideer til, hvordan man kan have et Stafet for Livet-arrangement uden at mødes med alt, hvad der traditionelt hører til; tale til fighterne (kræftramte og kræftoverlevere, red.), lysceremoni og afslutningstale. Det har 40 lokale steder taget op på forskellig vis, siger Karen Sommer Møller, der er projektleder i Stafet for Livet i Kræftens Bekæmpelse.

Det gælder blandt andet i Vordingborg, hvor der bliver lysceremoni den 6. juni.

I Egedal er der online-stafet 13. juni, Skælskør og Allerød holder begge virtuel lysceremoni 22. august, Greve har lysceremoni 29. august. I Rødovre er der online-stafet 29. august, og det har Høje-Taastrup også 5. september. Sorø har online-stafet 12. september og samme dato har Haslev virtuel lysceremoni.

Opbakning fra udlandet Hvis corona-pandemien ikke havde slået til, var der blevet gennemført 82 arrangementer i år. Men de virtuelle løsninger kan være med til at berige fremtidens Stafet for livet.

- Stafet for livet handler meget om at skabe fællesskab og vise, at ingen behøver stå alene med kræft. Samtidig er det også en anden måde at kunne ud med folkeoplysning, derfor er det også vores ambition at nå 150 arrangementer i 2025. Men der er også fordele ved online-arrangementerne, ved de tre der er blevet afholdt indtil nu, i Odense, Skive og Esbjerg, har der også været deltagere fra udlandet fx Etiopien og Australien, fortæller Karen Sommer Møller,

Ud over gang eller løb solo eller i sin egen smittekæde, er der opstået andre Stafet for livet-ideer; fx er gule solsikker leveret til fighterne på deres hjemadresser, indsendte foto af stafetdeltagere og tændte lys og online-taler.