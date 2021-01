Tidligere fødevareminister Mogens Jensen ville undersøge, om Danmark kunne indføre særlig mærkningsordning for honning, så det præcist fremgik, hvor honningen kom fra. Men den idé har efterfølgeren Rasmus Prehn droppet.

Fødevareministers honning-kovending skuffer

Det er ikke godt for hverken landets 600 erhvervsbiavlere eller de danske forbrugere, at fødevareminister Rasmus Prehn (S) har valgt at droppe idéen om en særlig dansk mærkning af honning.

Sådan lyder reaktionen fra Danmarks Biavlerforening og flere fødevareordførere på Christiansborg efter fødevareministeren har meldt ud her på sn.dk, at Danmark er »bedst stillet med fælles EU-regler, og ikke ved, at de enkelte medlemslande laver deres egne nationale regler«. I stedet vil Rasmus Prehn afvente nye EU-regler på området, som vil blive fremsat af EU-kommissionen i år eller næste år:

- Inden EU's regler er blevet til virkelighed og omsat til love og regler i de enkelte lande, går der jo flere år. Det kan vores biavlere ikke vente på. De er i gang med at lukke lige nu, siger en frustreret Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.