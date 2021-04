Se billedserie Chefingeniør Jesper Ahrenfeldt (tv) forklarer her fødevareminister Rasmus Prehn, hvordan systemet SkyClean fungerer.

Fødevareministeren fik et kig ind i fremtidens klimaløsning

Sjælland - 13. april 2021 kl. 09:00 Af Anders Spanggaard

Et stort flertal i Folketinget har besluttet, at udledningen af CO2 skal være reduceret med 70 procent i 2030. Landbrugets udledning af CO2 er et af de store hovedbrud i den forbindelse, men i går var fødevareminister Rasmus Prehn (S) inviteret ud til DTU/Risø ved Roskilde, hvor virksomheden Stiesdal præsenterede teknologien SkyClean som et håbefuldt bud på, hvordan en stor del af klimaproblemet i landbruget kan tackles.

SkyClean-teknologien kan omdanne biomasse som halm, dybstrøelse og restfibre fra biogas til gas og bio-olie, der kan bruges i transportsektoren samt biokul, der kan lagres i jorden. Biokullet går ikke i forrådnelse, og en stor del af det kulstof, som planterne oprindeligt opsugede fra luften i form af CO2, er dermed permanent trukket ud af atmosfæren.

Ifølge Henrik Stiesdal, som er idémanden og opfinderen bag SkyClean, kan systemet opfylde 75 procent af målsætningen om reduktion af CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

- Jo mere biokul og brændstof, der produceres ved hjælp af SkyClean, jo mere CO2 bliver der fjernet fra luften, siger Henrik Stiesdal.

Selve processen hedder termisk pyrolyse og består af opvarmning af biomassen i iltfri atmosfære ved 5-600 grader. En proces, som forskere på DTU har raffineret gennem mange år.

Meget interesseret minister Fødevareminister Rasmus Prehn var en meget interesseret tilhører, da perspektiverne i SkyClean blev lagt frem ved arrangementet på DTU/Risø.

- Det, jeg har hørt i dag, tager jeg med ind til de forhandlinger om landbrugets CO2-udledning, som netop skal til at gå igang. SkyClean er et fabelagtig spændende projekt, men nu handler det om at få det omsat til konkret politik. Vi må igang med at finde ud af, hvordan det kan passe ind, lyder det fra fødevareminister Rasmus Prehn.

Stiesdal kan dog glæde sig over, at der allerede er opbakning til SkyClean fra partier i både blå og rød blok. Der blev således afsat samlet 200 millioner kroner på finansloven i 2021 og 2022 til modning af pyrolyse-teknologier, hvad der i høj grad var møntet på SkyClean. Et af de afgørende spørgsmål for SkyClean og pyrolyseteknologier er nu, om der kan skabes langsigtede rammebetingelser med en model for betaling for lagring af CO2 med biokul, som er SkyCleans metode.

Biomasse i pilleform Biomassen som bruges i SkyClean processen skal omdannes til piller, før det kan bruges i processen. Det vil sige, at eksempelvis halm skal omdannes til halmpiller, men ifølge Henrik Stiesdal »koster« omdannelsen af biomassen til pilleform kun en lille procentdel af den energi, der kommer ud af processen.

PÅ DTU/Risø står der et mindre pilotanlæg på 200 kW, og ifølge Jesper Ahrenfeldt, chefingeniør på SkyClean kører det meget stabilt, og det viser ifølge Jesper Ahrenfeldt, at »børnesygdommene« på anlægget er ved at være overstået.

- Lige nu er vi i fuld gang med at automatisere processen, forklarer chefingeniøren.

Snart går næste fase i udviklingen af klimateknologien SkyClean i gang med byggeriet af et 2 MW pilotanlæg for private penge. Anlægget forventes i drift i indeværende år, men det er endnu ikke afklaret, hvor det rent fysisk skal placeres. Henrik Stiesdal kan godt forestille sig, at det kommer til at ligge ved et mejeri eller et slagteri, fordi der her vil være nem adgang til en masse bioaffald fra produktionen.

Mange job Hvis og når SkyClean teknologien bliver udbredt er det meningen, at anlæggene skal spredes ud over landet som decentrale energianlæg. Der skal nemlig ikke være for lang transport af biomassen i form af halm, dybstrøelse eller restfibre fra biogasanlæg hen til anlægget.

Folkene bag SkyClean anfører, at der er mange job i projektet. 5-12.000 job lyder deres antagelse på, da der både skal folk til at opføre anlæggene, personale til driften og folk til at tage sig af transporten.

Udsigten til de mange job glæder formanden for Dansk Metal, Claus Jensen. Han var også mødt op på DTU/Risø i går.

- Det lyder absolut realistisk med de mange job, man forventer. Der er store perspektiver i det her. Tænk bare på, at man kan aftage affaldet fra de mange biogasanlæg, der opføres i øjeblikket. Det er virkelig noget, der batter, siger Claus Jensen.