Fødevareminister erkender: Kvælstofkrav kommer alt for sent

Sjælland - 26. november 2019 kl. 08:13 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S-regeringen vil gerne passe på danske landmænd og fødevarevirksomheder. Men når det gælder miljø og rent drikkevand, så står det altså øverst på regeringens dagsorden.

Derfor skruer regeringen og dens støtte partier gevaldigt op for kvælstofkravene til landbruget næste år.

Nogenlunde sådan lød budskabet fra fødevareminister Mogens Jensen (S), da han mandag aften mødtes med et par hundrede landmænd, der var troppet op fra alle afkroge af Sjælland, for at debattere med ministeren.

Miister: Vi er bagud - Så er der dem, der spørger om vi ikke skulle vente og tage mere hensyn til landbruget. Men så er vi bare stadig der, at der mangler en indsats for at nå de mål, vi har opsat. Vi er bagud, sagde Mogens Jensen til de fremmødte.

Beslutningen har vakt vrede blandt landmændene.

Vi koste landmænd 300 mio Dels fordi udmeldingen kommer så sent, at mange landmænd for længst har planlagt, hvad de skal dyrke næste år. Samtidig betyder kravet, at de må dyrke andre afgrøder med lavere udbytte. Ifølge Landbrug & Fødevarer vil kravet koste danske landmænd omkring 300 millioner kroner.

Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrrild påpegede, at kravet kommer alt, alt for sent, og at der har været store problemer med at hjælpe landmænd, der selv har iværksat miljøinititiver som minivådområder.

Tager miljøets parti Mogens Jensen erkendte da også, at bureaukratiet har stået i vejen for landmændenes egne miljøtiltag. Men det ændrer ikke på, at Danmark er bagud med miljøindsatsen.

- Landmændene skulle have haft besked i foråret. Men der sad vi ikke i regering. Nu har der været en politisk proces, der trak ud. Men det ændrer ikke på, at vi er bagud. Der tager vi som regering miljøets parti og det rene vands parti og siger, det skal der leveres på, sagde Mogens Jensen til Sn.dk efter debatmødet.

