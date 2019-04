20 sengepladser til behandling af kræftpatienter blvier alligevel ikke rykket midlertidigt til Sjællands Universitetshospitals (SUH) afdeling i Roskilde. Sengene bliver dog endeligt flyttet i 2024 til det færdigbyggede SUH i Køge. Modelfoto: Region Sjælland.

Flytning af kræftpatienter droppet

Sjælland - 08. april 2019 kl. 15:55 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: 20 sengepladser til indlagte kræftpatienter fra hele det sydlige Sjælland, Lolland og Falster bliver alligevel ikke flyttet fra Næstved sygehus til Roskilde sygehus.

Politikerne i Region Sjællands Forretningsudvalg har afvist et forslag om først at flytte sengepladserne midlertidigt til Sjællands Universitetshospitals (SUH) afdeling i Roskilde, inden de igen skal flyttes til SUH i Køge i om få år igen.

I stedet har de nikket ja til, at sengepladserne kan blive i Næstved, indtil stort set al kræftbehandling samles på det helt færdigbyggede SUH i Køge i 2024.

- Vi vil ikke fortsætte den udsultning, som en flytning af sengene ville påføre Sydsjælland og Lolland-Falster. Alene rygtet om, at sengene skulle flyttes, har ført til opsigelser blandt personalet. Nu vender vi det rundt og bliver til 2024. Det giver personalet en vis sikkerhed, og det betyder, at vi kan sikre kvalitet og service til borgerne, siger Jacob Jensen, Venstres politiske ordfører i regionsrådet.

Ifølge regionen har 15 »kompetente og erfarne« sygeplejersker sagt op de sidste tre måneder.

Otte af stillingerne er blevet genbesat, mens de resterende er erstattet af nyuddannede sygeplejersker uden erfaring inden for området. Samtidig betyder lægemangel, at der er læge-vikarer på afdelingen 90 procent af tiden.

Ifølge regionsrådsformand Heino Knudsen (S) vil der nu blive igangsat en mere intensiv søgning efter læger og sygeplejersker.

- Hver gang vi flytter, skaber det uro blandt personalet. Nu undgår vi en midlertidig flytning for at skabe noget ro i organisationen, siger han.

Regionsrådsformanden understreger samtidig, at beslutningen om at blive ikke vil gå ud over behandlingen af patienterne.

- De mest kritisk syge patienter fra den sydlige del af regionen sendes allerede i dag til behandling i Roskilde. Den gruppe udvider vi en smule. Samtidig har vi bedt om, at vi i de politiske udvalg løbende bliver informeret om de initiativer, der bliver taget i forhold til at sikre kvaliteten i behandlingen og i forhold til rekrutteringen af personale, siger han.

DF imod

Forslaget om at flytte til Roskilde blev først lanceret i december 2018. Det skulle afhjælpe problemerne med at skaffe hænder og samtidig føre til besparelser for SUH, som afdelingen i Næstved hører ind under.

Siden da er spørgsmålet blevet udskudt af politikerne i to omgange. Og for nylig tegnede der sig så et alternativt politisk flertal uden om regionsrådsformandens Socialdemokratiet for at blive i Næstved.

Blandt andet fordi Dansk Folkeparti, der er det næststørste parti bag Heino Knudsen var forbeholdne over for en flytning.

Men nu er partiet så vendt på en tallerken og har stemt for en flytning til Roskilde. Alle andre partier i regionsrådet har stemt for at blive i Næstved.

- Der er ikke blevet fremlagt nogen konkret plan, der kan betrygge os i, at det her ikke går ud over patientsikkerheden. Det vil vi ikke stå på mål for. Vi vil ikke risikere en ny brystsag som den i Ringsted, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Gitte Simoni, med henvisning til brystkræft-sagen fra Ringsted sygehus.