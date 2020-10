Flextur - nu i elbil

SJælland: Omkring 380.000 patienter bliver hvert år transportert til og fra sygehusene i Køge, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F med enten flextrafik eller patientbusser. Fra denne uge kan de første patienter så blive kørt til og fra behandling med lidt grønnere samvittighed. Trafikselskabet Movia, der står ansvaret for flextrafikken i Østdanmark, har indsat de to første eldrevne flextrafik-biler i sin flåde. Målet er at høste erfaringer med elbil-kørsel, der blandt andet skal bruge en del ekstra minutter på at lade op sammenlignet med en optankning af benzin- og dieselbiler, at bane vejen for, at alle Movias flextrafibiler skal køre på el i 2030.