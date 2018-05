Flextur-forsøg i Rejseplanen

Sjælland: Den kollektive transport tættere på borgerne på hele Sjælland. Også der, hvor der ikke lige ligger en togstation eller en busrute. Sådan lyder det fra Movia, der har indledt et samarbejde med Kalundborg og Roskilde Kommuner om en forsøgsordning, hvor Flextur bliver en del af Rejseplanen. I første omgang kun i de to kommuner, men på sigt skal ordningen gerne gælde i alle 32 kommuner på Sjælland, der tilbyder flextur. »Flexturen vil starte ved din havelåge, og køre dig til et særligt udvalgt skiftested, hvor du nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det er Rejseplanen, der sørger for at kombinere de forskellige transportformer, flextur, bus og tog, så du får den mest optimale rejse hele vejen«, lyder det i en pressemeddelelse fra Movia.