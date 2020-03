Flere vinterbilleder fra læserne

Det er strømmet ind med vinterbilleder fra læserne. Tak for det. Faktisk så mange, at vi har derfor måttet lave to billedegallerier.

Det har været en usædvanlig vinter. Men ingen sne overhovedet - altså bortset fra i dag, hvor vi jo har indført sommertid...

Selv om de fleste af os nok higer efter et forår i stil med det, vi har haft de sidste par uger, så gør en hvidpudret overflade også et og andet ved os.