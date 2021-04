Med vicedirektør Jesper Gyllenborg og Karina Vium, ledende overlæge for Radiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, i spidsen, er der efterhånden kommet styr på kræftpakkerne for brystkræftramte. Men nu halter screeningen af raske kvinder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Flere tusind kvinder får tilbudt brystundersøgelse for sent

Sjælland - 15. april 2021 kl. 08:16 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

5671 kvinder i Region Sjælland har fået besked på, at deres indkaldelse til screening for mulig brystkræft er forsinket.

Hvert andet år får alle danske kvinder mellem 50 og 69 år tilbud om at komme hen til mammografibussen eller ind på en mammaradiologisk afdeling for at få undersøgt, om deres bryster er raske.

Men det må de 5671 kvinder nu indstille sig på at vente lidt længere på.

De har netop fået brev om, at Sjællands Universitetshospital overskrider de nationale retningslinjer om at tilbyde screening med to år og højst tre måneders mellemrum.

- Vi har gennem det seneste halve år kunnet se, at det kniber mere og mere med at overholde retningslinjen om at indkalde med to år plus tre måneders mellemrum. Der er flere, som har ventet op mod to år og seks måneder, siden de sidst fik et tilbud om mammografiscreening, forklarer vicedirektør på Sjællands Universitetshospital Jesper Gyllenborg.

Han forventer, at forsinkelsen vil være på op mod tre måneder.

- Vi forsøger at indkalde dem, der har ventet længst tid først. Samtidig opfordrer vi i brevet til de berørte kvinder til, at de går til egen læge, hvis de har den mindste mistanke om, at der kan være tegn på brystkræft, siger Jesper Gyllenborg.

Hvert år får 43.000 kvinder i regionen tilbuddet om at få gennemlyst deres bryster fra alle sider i det særlige røntgenapparat. Det tager omkring 40.000 imod.

Region Sjælland råder over tre mammografibusser, der på skift står i regionens kommuner. Desuden er der mammografitilbud på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

- For at udnytte kapaciteten bedre bruger vi kun de to busser i øjeblikket. Desuden er der kommet senere tider i hverdagene i Roskilde, ligesom vi også laver mammografi i weekenden, fortæller Jesper Gyllenborg.

Politikerne i Region Sjælland har netop afsat tre millioner kroner til at afhjælpe problemerne med de voksende ventelister til brystundersøgelse hos i udgangspunktet raske kvinder.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse, der i Berlingske udtrykker bekymring over de udskudte screenings-tider i Region Sjælland, bliver der opdaget brystkræft hos cirka seks ud af hver 1000 kvinder, der får en mammografi-screening.

Mangler ansatte Region Sjællands politikere har netop afsat tre millioner kroner til at få mere fremdrift i ventelisterne til brystundersøgelserne. Men penge er ingen magisk løsning.

- Problemet er, at vi har for få ansatte. Vi mangler tilstrækkeligt med assistenter, der kan udføre mammografien. Vi har syv ledige stillinger, siger Jesper Gyllenborg.

For år tilbage var der en egentlig uddannelse i at udføre mammografiscreeninger, men den er nedlagt.

Vil oprette særlig uddannelse - Radiografer kan få mange andre job på sygehusene, fx med CT- og MR-scanning, hvor der er en blanding af akutte og planlagte opgaver og patienter med mange forskellige typer lidelser, så vi har svært ved at rekruttere dem til mammografien. Derfor er vi i dialog med Sundhedsstyrelsen om at genoprette en seks måneder lang uddannelse i mammografiscreening, der især vil være et tilbud til social- og sundhedsassistenter, som kan få en overbygning på deres uddannelse. Vi håber, at vi kan gå i gang fra august, fortæller Jesper Gyllenborg.

Professionshøjskolen Absalon er villig til at tilbyde uddannelsen, der skal opbygges med tre måneders skole og tre måneders praktik i mammografien.

Brystkræft-tider overholdes Sidste år overtog Sjællands Universitetshospital ledelsen af hele brystkræftområdet, og radiologisk afdeling flyttede fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital Roskilde. 1. september fulgte brystkirurgisk afdeling trop og rykkede fra Ringsted til Roskilde.

Det var en del af genopretningsplanen efter kræftskandalen i Ringsted, hvor en lang række kvinder, der var lægehenvist til brystkræft-undersøgelse i årene 2013-2017 ikke fik de rigtige undersøgelser.

Men i 2020 opstod der væsentlige forsinkelser for kvinderne i kræftpakkeforløb, hvor over 200 kvinder hver måned fik deres undersøgelser, udredning og behandling for sent.

- Det har vi overordnet set fået styr på nu, så vi overholder kræftpakkerne stort set 100 procent. Derfor er det også så væsentligt, at vi får rettet op på forsinkelsen i screeningsprogrammet (for raske kvinder, red.). Vi er bestemt ikke stolte af det, siger Jesper Gyllenborg.