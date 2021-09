Flere tusind motionscykelryttere vil lørdag trampe hen over Sjælland efter at de har cyklet over Storebæltsbroen.

Artiklen: Flere tusind cykelryttere skal over Storebæltsbroen

Flere tusind motionscykelryttere vil i en lind strøm lørdag krydse Storebælt, når motionscykelløbet Aarhus-København afvikles efter seks års pause.

De første cykelryttere vil fra Fyn rulle ud på Storebæltsbroen fra klokken 13.30. Frem til klokken 20 vil det være muligt for deltagerne at cykle over broen, da ét spor er blevet afsat netop til de tohjulede motionister.

Man kan altså som almindelig trafikant fortsat køre over Storebæltsbroen fra Fyn mod Sjælland, men i ovennævnte periode har bilisterne altså kun et spor at boltre sig på. Samtidig skal man slække lidt på speederpedalen, da Storebæltsbroen har indført en hastighedsbegrænsning mellem 13.30 og 20.00 på 80 km/t.

Ifølge Storebæltsbroen må trafikanter i den østlige retning forvente en lidt længere køretid. Omkring 10-15 minutter i forhold til den tid det normalt tager at passere broen.

Når disse linjer læses, er de første ryttere rullet ud på den længste distance. 376 kilometer på en cykelsadel med start i Aarhus og afslutning i København. Der er også start fra Odense. Deltagerne herfra skal cykle 193 kilometer, inden målstregen nås i København. Endelig kan man cykle den korte rute på 57 kilometer, som starter i Odense og slutter i Korsør.

Da løbet senest blev afviklet i 2015 brugte hurtigste deltager 11 timer 20 minutter på den længte distance.

3222 deltager på de tre distancer.