Flere søger ind hos erhvervsakademiet

- Vi kan ikke komme uden om at den første del af 2020 har vendt op og ned på meget - også for regionens unge mennesker. Flere end sidste år har valgt at ansøge om en studieplads hos os og investere i en uddannelse - og det er glædeligt, for vi har behov for dygtige unge, der kan være med til at sætte gang i hjulene igen ude i virksomhederne. For eksempel vil flere læse til autoteknolog, der lige er flyttet til vores nye flotte bygning i Køge. Der er også rift om pladserne i Slagelse på markedsføringsøkonom, som er en ny uddannelse i den afdeling. Det er også værd at glæde sig over, at de tekniske uddannelser er blevet populære igen, udtaler Ulla Skaarup.