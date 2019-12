De første tre år i barnets liv er afgørende for udviklingen. Det støtter sundhedspleje-projekter.

Send til din ven. X Artiklen: Flere småbørn får ekstra omsorg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere småbørn får ekstra omsorg

Sjælland - 05. december 2019 kl. 10:16 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ekstra besøg fra sundhedsplejersken og særlig støtte til forældre hjælper sårbare familier i barnets tre første leveår.

VLAK-regeringen og støttepartiet DF aftalte sidste år ved denne tid at afsætte i alt en milliard kroner fra 2019 til 2022 til børn fra sårbare familiers første 1.000 dage samt i dagtilbud. Det har den socialdemokratiske regering valgt at fortsætte.

Sundhedsplejen i Ringsted og Næstved Kommuner er blandt dem, der netop har fået positivt svar på deres ansøgning.

- Uanset hvilken familie et barn bliver født i, skal det have de bedste forudsætninger for at få en sund opvækst og et liv med gode muligheder.

Derfor har det været vigtigt for regeringen og mig at videreføre initiativet, som giver sundhedsplejen en unik mulighed for tidligt at sætte ind mod ulighed i sundhed, så børn og forældre, der har behov for særlig støtte i de første leveår får ekstra besøg af sundhedsplejersken, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og fortsøtter:

- Vi ved, at de første tre år af et barns liv har en afgørende betydning for barnets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet. Der er også fokus på at styrke samarbejdet med dagtilbuddene. Jeg håber, at den samlede indsats for alvor vil kunne gøre en forskel for sårbare og udsatte familier med små børn.

Konkret får familier i de omfattede kommuner tilbudt ekstra besøg af sundhedsplejersken, når barnet er halvandet år og tre år gammelt. Forældre, der fortsat har behov for særlig støtte i forældrerollen, får tilbudt ekstra støtte. Desuden er der blandt andet fokus på øget tværfagligt samarbejde mellem pædagogisk personale og sundhedspleje til gavn for alle børns sundhed og trivsel.

I juli blev der meddelt støtte til de første 12 kommuner - heraf Odsherred Kommune - og nu er yderligere ni kommuner kommet med. Foruden Ringsted og Næstved, får også Lolland, Gentofte, Haderslev, Varde, Hedensted, Hjørring og Rebild Kommune del i midlerne til ekstra sundhedsplejebesøg.