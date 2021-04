Venstre og Konservative jubler over udsigten til nye sjællandske motorveje, mens regeringens ikke er enige om projekterne. De er dog enige om, at udspillet rummer alt for meget asfalt. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Flere sjællandske motorveje eller bedre tog? Her står røde og blå partier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere sjællandske motorveje eller bedre tog? Her står røde og blå partier

Sjælland - 16. april 2021 kl. 12:05 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Regeringens forslag til fire nye sjællandske motorvejsprojekter samt opgraderinger af flere togstationer og jernbanen omkring Ringsted ser ud til at have et bredt flertal bag sig på Christiansborg.

I disse dage begynder de første reelle sonderinger mellem regeringen og Folketingets partier om regeringens store infrastrukturudspil "Danmark fremad". En plan, der blev præsenteret for en uges tid siden. Og kigger man på projekterne på Sjælland, i Nordsjælland og i hovedstadsområdet, lyder der overordnet set venlige toner fra Venstre, De Konservative, SF og De Radikale, som er fire partier, regeringen får svært ved at komme uden om, når de skal lande en aftale.

Her ses et udvalg af de sjællandske vej- og bane-projekter i regeringens udspil. grafik. Betina Blomsterberg.

V og K jubler over motorveje Både Venstre og Konservative er stærkt begejstrede over regeringens motorvejs- og vejprojekter på Sjælland.

- Det glæder mig usigeligt, at motorvejsprojekterne til Hillerød og Frederikssund er med i regeringens udspil. At også Næstved-Rønnede-motorvejen og Kalundborg-motorvejen er med, gør mig glad. De er områder, der har gang i store udviklinger eller står foran det. Jeg synes, de her motorvejsprojekter er sindssygt gode, siger Niels Flemming Hansen, transportordfører for De Konservative, til Sn.dk

De Konservatives transportordfører Niels Flemming Hansen (th.) er stærkt begejstret over de motorvejsprojekterne til Hillerød, Frederikssund, Kalundborg og mellem Næstved-Rønnede. Her ses K-ordføreren i selskab med partifællen og lokalpolitiker i Furesø, Egil Hulgaard, ved en tidligere lejlighed. Foto: Allan Nørregaard.

Også Venstres Kristian Pihl Lorentzen er varm tilhænger af de fire motorvejsprojekter, der i øvrigt alle var med i VLAK-regeringen og DF's egen trafikplan fra 2019

- Vi er også glade for, at regeringen har taget en statsvej til Stevns med. Det er oprindeligt et Venstre-forslag. Hvis vi kigger ud over Sjælland, har regeringen lagt et snit, der i høj grad flugter med vores egne prioriteringer, så vi er positive og går konstruktivt ind i det, siger Kristian Pihl Lorentzen, der dog blandt andet savner en forundersøgelse af en motorvej mellem Ringsted og Roskilde i regeringens plan.

Savner jysk motorvej Både V og K er for så vidt ikke afvisende over for regeringens forslag til forbedring af den kollektive trafik på Sjælland.

Udvalgte sjællandske projekter i Regeringens infrastrukturudspil: Vejprojekter:

Kalundborgmotorvejens forlængelse

Motorvej Næstved-Rønnede

Hillerød-motorvejens forlængelse

Hillerødmotorvej - Udvidelse ml. Ring 3 og 4

Frederikssundsmotorvejens forlængelse

Ny statsvej Stevns

Helsingør-motorvejen

Amagermotorvejen udvidelse

Opgradering af Ring 3

Ring 4 - opgradering af nordlige del

Ring 4 - opgradering af sydlige del

Udvidelse E55

Øresundsmotorvejens udvidelse

Opgradering Ring 3

Undersøgelse af en Fast forbindelse over Kattegat.



Jernbane:

Ny bane over Vestfyn (i regi af Togfonden)

Opgradering Ny Ellebjerg Station

Opgradering af Glostrup station

Udvidelse Københavns Lufthavns Station

Kattegat-forbindelsen



Udvalg af helt nye projekter, regeringen vil undersøge:

Hillerød-motorvejen -Udvidelse Ring 4-Farum

BRT-rute på busrute 200 S

BRT-rute på busrute 400 S

Dobbeltspor jernbanestrækningen Køge-Køge Nord

Opgradering Rute 6 Solrød-Roskilde.

Den Sjællandske Tværforbindelse Næstved-Slagelse-Kalundborg.

Metrodrift Kystbanen.

Metro til Lynetteholmen

Metrodrift på S-togsnettet.

Kapacitetsudvidelse af jernbanen omkring Ringsted

S-tog til Roskilde

Udvidelse af jernbanen Ny Ellebjerg-Kalvebod: Direkte tog til Københavns Lufthavn og Ørestaden.

Det gælder opgraderingerne af togstationerne i blandt andet Glostrup, Ny Ellebjerg og Københavns Lufthavn, som VLAK-regeringen også selv tidligere har foreslået. Men også nye projekter som S-tog til Roskilde og en opgradering af jernbanen omkring Ringsted:

- Ringsted Station er en flaskehals i dag. Vi er dog lidt usikre på, hvad regeringen helt præcist vil omkring Ringsted. For vælger de en opgradering, hvor togene kører uden om for at spare et minut, så afkobler man store dele af Sjælland fra at rejse til Fyn og Jylland. Det er for centralistisk, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Venstres Kristian Pihl Lorentzen ser positivt på regeringens udspil, når det gælder trafikprojekter på Sælland. Han savner dog blandt andet en motorvej mellem Ringsted og Roskilde samt klarhed over, hvad der skal ske med regeringens planer med jernbanen omkring Ringsted Station. Her ses han tikl et arrangement på Sjællandsringen i Roskilde ved en tidligere lejlighed. Foto: Jens Wollesen.

Begge partier lægger dog op til et større slagsmål om infrastrukturen i Jylland. Begge partier savner en hærvejsmotorvej, og så er de imod en række jyske projekter i den såkaldte Togfonden, som et rent rødt flertal står bag, men som regeringen alligevel har listet ind i sit udspil. Togfonden skal sikre timedrift mellem landets største byer. Timedriften mellem København og Odense bliver med regeringen udspil sikret. Tilbage udestår en række projekter, der skal sikre timedrift mellem Odense og Aarhus. Og de jyske projekter er de to partier imod.

Savner letbaner og cykler En rundringning til regeringens tre støttepartier - De Radikale, SF og Enhedslisten - viser, at de har den stik modsatte tilgang, når det gælder en hærvejsmotorvej og projekterne i Togfonden.

Kort fortalt er de glade for, at hærvejsmotorvejen er ude, mens alle projekterne i Togfonden skal gennemføres. I hvert fald som udgangspunkt, lyder det fra de tre partier.

Alle tre partier er positivt indstillede over for de projekter for den kollektive trafik på Sjælland, som regeringen har med i sit udspil. Men der er måtte gerne have været endnu mere, mener de.

- Der er mange gode ting i regeringens udspil. Men balancen melle vej og kollektiv trafik - især jernbane - skal ændres. Det er godt med S-tog til Roskilde. Vi skal have flere baneprojekter; eksempelvis letbaner i de store byer, BRT-busser i København, og så skal vi altså have kigget på lokalbanerne, herunder Østbanen, som vi skal have fundet penge til, siger De Radikales transportordfører Rasmus Helveg Petersen.

De Radikales transportordfører Rasmus Helveg Petersen,. der her ses ved at radikalt pressemøde fdor fler penge til at bekæmpe trafikstøj fra blandt andet motorveje, støtter regeringens forslag til forbedringer af blandt andet togstationer og S-tog til Roskilde. Men der mangler mere kollektiv trafik og er for mange vejkprojekter i udspillet, mener han. Foto: Allan Nørregaard.

Det er SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen enig i.

- Det er godt set, at regeringen vil opgradere jernbanen omkring Ringsted. Den er vigtig for at sikre timemodellen København-Odense. Også opgraderingerne af togstationerne er gode og vigtige. Når det er sagt, så er der alvorlig plads til forbedringer i forhold til at sikre den grønne omstilling. Vi skal have flere cykelprojekter ind, og vi skal blandt andet have øget tilskuddet til at vedligeholde den danske jernbane, siger hun.

Mere motorvej eller ej Anne Valentina Berthelsen ser intet behov for en ny statsvej til Stevns men bakker op om motorvejsprojektet Næstved-Rønnede samt forlængelserne af motorvejen til Kalundborg, Hillerød og Frederikssund.

SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen (tv.) savner blandt andet flere penge til landets lokalbaner samt øget vedligehold af landets jernbaner generelt i regeringens infrastrukturplan. Men hun er også positive over for en række motorvejsprojekter. her ses hun på Køge Station sammen med partiformand Pia Olsen Dyhr ved en tidligere lejlighed. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

- Motorvejsudvidelserne i og omkring København må til gengæld gerne komme ud af planen. Hvis man vil have mindre trafik, så duer det ikke at udbygge motorveje, hvor der i forvejen er meget trængsel. For det skaber bare mere trængsel. Det er udvidelserne af Ring 3 et kongeeksempel på, siger hun.

Rasmus Helveg Petersen kan godt se fornuft i motorvejene til Kalundborg og mellem Næstved-Rønnede. Til gengæld er han mere skeptisk over for motorvejsforlængelserne til Frederikssund og Hillerød. Også selv om de to projekter ifølge samfundsøkonomiske beregninger er blandt de absolut bedste investeringer af alle infrastrukturprojekterne:

- Man antager, at gevinsten ved de her udvidelser er, at folk får noget ekstra tid, fordi de ikke skal sidde i kø. Men min bekymring er, at man bare flytter køen et andet sted hen, og så giver det jo ikke mening. Projekterne kan i hvert fald ikke stå alene uden bedre alternativer for pendlerne, siger han.

Ø: Nul nye motorveje Enhedslistens transportordfører Rasmus Vestergaard Madsen bedyrer, at partiet vil have meget svært ved at lægge stemmer til nye motorvejsprojekter.

Ifølge Rasmus Vestergaard Madsen er der brug for et opgør med de konstante udvidelser af landets motorveje. For i sidste ende fører det bare til flere biler, og dermed mere trængsel og mere udledning af CO2, mener han. Foto: Folketinget.

- Flere motorveje skaber flere biler, og det løser hverken problemerne med trængsel eller klimaknuden. Vi havde gerne set, at man havde indkaldt til trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter om mere hjemmearbejde, så vi derigennem kan mindske trængslen på vejene og brugt pengene at få de grønne ambitioner op og mere kollektiv trafik ind, siger han.

relaterede artikler