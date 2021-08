Kommunerne i Region Sjælland har på det seneste stået i kø for at indføre røgfri arbejdspladser for de ansatte. Den seneste kommune til at komme med på vognen er Ringsted fra august 2021. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Flere sjællandske kommuner skodder smøgerne

Sjælland - 16. august 2021 kl. 15:00 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Det er slut med at trække vejret gennem en cigaret i kaffepauserne som ansat i flere og flere kommuner, særligt hvis man bor i Region Sjælland. Således har seks kommuner i regionen indført røgfri arbejdstid i 2021, og Region Sjælland er samtidig den region, hvor flest kommuner har pålagt medarbejderne at droppe cigaretterne på jobbet inden for det seneste års tid. Fra august 2021 er rygning forbudt for de ansatte i arbejdstiden i 11 ud af 17 kommuner i regionen.

Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. En af dem er Stevns Kommune. Her peger formand for 'Social og Sundhed' Henning Urban Dam Nielsen (S) på, at røgfri arbejdspladser er den eneste ansvarlige beslutning, man kan tage som kommune, når man ved, hvor farlig rygning er.

- Vi mener, at vi som kommune og arbejdsgiver er ansvarlige i forhold til at begrænse røgen på arbejdspladserne for medarbejdernes sundhed. Vi har haft lægen Peter Qvortrup Geisling ude at lave oplæg - og rygning er helt uden sammenligning der, hvor man kan gøre mest. Hvis vi som kommune ikke tager det ansvar på os, så tager vi det ikke seriøst nok, siger han.

Røgfrit hjemmearbejde Stevns Kommune indførte røgfri arbejdsplads fra 1. april i år. Det betyder kort fortalt, at der slet ikke må ryges i arbejdstiden, hverken udenfor eller indenfor i kommunens lokaler og køretøjer. I Stevns kommune gælder det også, når og hvis de ansatte arbejder hjemmefra. Rygeforbuddet gælder kun i den betalte arbejdstid, så den mindre andel af de kommunalt ansatte i Stevns Kommune, der ikke har betalt frokostpause, har stadig lov til at ryge dér.

Kræftens Bekæmpelse glæder sig ikke overraskende over, at ca. 70 pct. af kommunerne i regionen ved årets udgang har regler om, at de ansatte ikke må fyre op under cigaretten i arbejdstiden. Organisationen peger på, at man på den måde kan forhindre mange i at begynde med at ryge samt støtte op om rygestop. Samtidig eliminerer man risikoen for passiv rygning.

- Det er glædeligt, at så mange kommuner i Region Sjælland indfører røgfri arbejdstid. Røgfri arbejdstid giver et sundere arbejdsmiljø, forebygger, at unge begynder at ryge og støtter dem, der gerne vil stoppe eller reducere deres forbrug. Kommunerne er ofte den største arbejdsplads lokalt, og det er positivt, at de viser vejen og gør arbejdstiden røgfri for deres ansatte, siger Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Stevns Kommune besluttede tilbage i sommeren 2020 at gøre de kommunale arbejdspladser røgfri fra 1. april. 2021, men allerede fra 1. januar 2021 blev al rygning på skoler og fritidstilbud - som også er kommunalt drevne - forbudt. Den foreløbig næste kommune i regionen til at blive røgfri er Køge Kommune, der fra nytår indfører røgfri arbejdstid for de ansatte. Siden 2020 har det ikke været tilladt for de godt 140.000 ansatte i landets regioner at ryge i arbejdstiden. På landsplan har 66 ud af 98 kommuner indført røgfri arbejdstid. Fredensborg Kommune var den første til at indføre røgfri arbejdstid i 2012.

Byrådsmedlem: ikke grænseoverskridende Henning Urban Dam Nielsen, der selv er tidligere ryger, mener ikke, at et totalt rygeforbud inden for den betalte arbejdstid er at gå for langt, som nogle kritikere mener.

- Jeg mener ikke, vi overskrider grænser, for vi beder ikke om, at folk skal holde op med at ryge, de skal bare ikke ryge inden for den betalte arbejdstid. Vi støtter op om dem, der har svært ved det, eksempelvis med tilbud om betalte rygestopkurser. Det med ikke at ryge på arbejde handler også at tage hensyn til dem, der ikke ryger, siger Henning Urban Dam Nielsen, formand for »Social og Sundhed« i Stevns Kommune.

Henning Urban Dam Nielsen synes, det er et skidt signal, når man før i tiden kunne se medarbejdere ryge ude foran deres arbejdsplads i arbejdstiden. Det er han glad for, ikke kommer til at ske mere, forklarer han. Foto: Henrik Fisker

Fakta En undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Trygfonden, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse i 2020 viser, at 55 pct. af danskerne generelt støtter, at rygning forbydes i arbejdstiden. Blandt de kommunalt ansatte er tallet ifølge undersøgelsen 64 pct.



I Region Sjælland har 12 ud af 17 kommuner røgfri arbejdstid, og det er dermed den region, hvor flest nye kommuner har indført røgfri arbejdstid det seneste års tid.



Med røgfri arbejdstid går kommunerne videre end rygeloven, der - lidt forsimplet - som udgangspunkt ikke tillader rygning indenfor på arbejdspladser, der er dog i loven en række undtagelser, hvor det fx kan tillades at indrette rygekabiner/rygerum indendørs, ligesom nogle erhverv er undtaget.



De Kommuner i Region Sjælland, som ikke har røgfri arbejdstid endnu:

Slagelse, Vordingborg,

Roskilde, Greve og Solrød.



Andelen af daglige og lejlighedsvise rygere i de forskellige regioner (2017-tal)

Sjælland: 22 %

Hovedstaden: 23,2 %

Syddanmark: 23,1 %

Midtjylland: 21 %

Nordjylland: 21,6 %

Kilder: Kræftens Bekæmpelse og danskernessundhed.dk.

