Seas-NVE?s repræsentantskab, der her ses til møde ved en tidligere lejlighed, skal først og fremmest vælge energikoncernens bestyrelse. Men repræsentantskabet havde også det sidste formelle ord, da koncernen sidste år købte Ørsteds danske forretning for 21,3 milliarder kroner. Foto: Seas-NVE. Foto: SEAS-NVE

Flere sjællandske el-kunder vil søge indflydelse i energi-gigant

Sjælland - 12. februar 2020 kl. 12:03 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter års tilbagegang ser det ud til, at interessen blandt andelshaverne for at få indflydelse i energikoncernen Seas-NVE igen vokser.

I hvert fald er det lykkedes det sjællandske energiselskab at få kandidater nok til, at der kan komme kampvalg om de 25 pladser, der er på valg i Ringsted, Faxe og Vordingborg Kommuner. Ved et tilsvarende valg for fire år siden var der kun kampvalg i Ringsted Kommune.

- I forhold til tidligere har vi i løbet af de sidste par år gearet op på informationen omkring de her valg. Vi har annonceret i lokale dagblade og på de sociale medier for at gøre opmærksom på, at folk har mulighed for at få indflydelse. - Jeg er glad for fremgangen. Det er kanon. Men vi skal fortsætte og udvikle det endnu mere, siger bestyrelsesformand i Seas-NVE, Jens Stenbæk.

Så mange kandidater er der til pladserne i parentes i de enkelte valgområder:

Faxe: 15 (7)

Ringsted: 11 (7)

Vordingborg: 15 (11)

Køge: 9 (11) Så mange kandidater er der til pladserne i parentes i de enkelte valgområder: Formand: Ikke i mål Trods fremgangen er det nemlig ikke lykkedes Seas-NVE at få stampet kandidater nok op af jorden til, at der også kan blive kampvalg om de 11 pladser, der er på valg i Køge Kommune. Der er dog ni kandidater mod seks ved seneste valg for fire år siden.

- Det viser, at vi ikke er i mål med at øge kendskabsgraden til os, og hvilken indflydelse man har som andelshaver. Mange tror nok stadig, at Seas-NVE er noget med strøm, og det kommer jo, som det skal, ud af stikkontakten over 99 procent af tiden. Men vi er jo også involveret i den grønne omstilling af energisektoren, i ladestandere til el-biler og i udrulning af fibernet. Og der har vi stadig en opgave, at gøre folk bekendt med det, siger Jens Stenbæk.

Valg blev aflyst Energikoncernen slog for første gang for alvor på tromme for repræsentantskabsvalgene sidste år i Holbæk, Stevns og Guldborg- sund Kommuner. Med det resultat, at der kom kampvalg i alle tre kommuner for første gang i årevis.

nergikoncernen Seas-NVE’s repræsentantskab består af knap 130 medlemmer valgt i 15 valgområder, der på skift afholder valg hvert fjerde år. I år i Faxe, Ringsted, Vordingborg og Køge.

Navnene på kandidaterne bliver offentliggjort, når valgene skydes i gang den 2.marts. Det løber til og med den 23. marts. Til sammenligning var der i 2016 så få kandidater til pladserne i Kalundborg, Næstved og Lolland kommuner, at alle kampvalg blev aflyst, og alle opstillede blev valgt ind.

Seas-NVE har cirka 390.000 andelshavere i Vest- og Sydsjælland samt på Lolland og Falster. Selskabet står dog foran en mangedobling af sin størrelse, når det efter alt at dømme får lov af konkurrencemyndighederne til at overtage energigiganten Ørsteds danske forretning med cirka én million elnetkunder og 700.000 kommercielle strømkunder.