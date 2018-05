Flere sjællandske 80-årige

SJælland: Antallet af ældre stiger over hele landet, men i Region Sjælland stiger antallet af personer over 80 år langt mere end landsgennemsnittet, skriver Kommunernes Landsforenings medie, Momentum. På landsplan stiger andelen af personer over 80 med 3,2 procent fra 2018 til 2019, men i 15 ud af 17 kommuner i Region Sjælland ligger tallet over landsgennemsnittet. Højest er tallet i Solrød, hvor antallet af personer over 80 stiger med 11,5 procent, Kommunernes Landsforening skriver i samme omgang, at kommunerne oplever højere udgifter i forbindelse med, at flere og flere borgere runder 80 år - i alt stiger kommunernes serviceudgifter med cirka 1,3 milliarder kroner.