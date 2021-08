Flere sjællændere kan blive ramt af sygeplejerskestrejke

Den langvarige landsdækkende strejke blandt sygeplejerskerne blev udvidet tirsdag. For Region Sjælland betyder det, at konflikten nu også rammer Garantiklinikken i Næstved, hvor to sygeplejersker bliver omfattet af strejken. Det oplyser regionen i et skriftligt svar til Sn.dk.

Det betyder med andre ord, at behandlinger, som garantiklinikken skulle varetage for sygehusene, kan blive udskudt.

- Helt konkret så er to sygeplejersker udtaget til strejke på garantiklinikken. Det er aftalt med DSR (Dansk Sygeplejeråd red.), at der ikke vil være nødberedskab på afdelingen under strejken, siger Henrik Stig Jørgensen, lægefaglig vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Regionen oplyser, at der er mandskab til delvist at dække ind for de manglende sygeplejersker. De må dog ikke varetage strejkeramt arbejde.

Samlet er lidt over 400 sygeplejersker i Region Sjælland omfattet af strejken. Det har indtil nu betydet, at 2049 ambulante behandlinger og små 800 operationer er blevet udskudt. Garantiklinikken, der som noget nyt også bliver omfattet af strejken, er regionens eget alternativ til de patienter, som sygehusene ikke selv kan undersøge eller behandle hurtigt nok.

- Da man ikke benytter sygeplejersker på stuerne, vil patienterne kun i begrænset omfang blive påvirket af, at afdelingen nu også indgår i sygeplejestrejken. Vi forventer, at vi stadig vil kunne behandle alle vores patienter uden at skulle udskyde behandlinger betydeligt, siger Henrik Stig Jørgensen.